Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng lừa đảo, phát hiện đường dây cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khách hàng vay tiền của Đặng Thị Hoài với lãi suất cao là Lê Thị Thư - đối tượng trước đó đã bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Điều đáng chú ý, “khách vay” của Hoài lại là Lê Thị Thư - một đối tượng trước đó đã bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra xác định năm 2021, Hoài nhiều lần cho Thư vay với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

doi-tuong.jpg
Công an thực hiện lệnh bắt đối với Đặng Thị Hoài.

Trong khi đó, Thư lợi dụng quan hệ đồng hương, họ hàng để đưa ra thông tin gian dối như cần vốn kinh doanh vàng rồi vay mượn tiền của nhiều người. Thực chất, số tiền này Thư dùng để trả lãi, đáo nợ và chi tiêu cá nhân. Vào ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Lê Thị Thư để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trường hợp điển hình là bà Lê Thị T.H (SN 1977, trú cùng phường). Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển cho Thư tổng cộng hơn 20,4 tỷ đồng. Thư chỉ trả lại hơn 13,8 tỷ, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Bà H. sau đó tố cáo đến công an.

Ngoài bà H, cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác, với số tiền mà Thư vay mượn từ 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng của từng người. Tất cả đều do tin tưởng quan hệ thân quen nên rơi vào bẫy lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #cho vay lãi nặng #khởi tố #tam giam #lừa đảo #Công an TP Đà Nẵng

