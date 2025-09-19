Nam sinh tự nhốt trong khách sạn gào thét, đòi người nhà chuyển 450 triệu cho 'công an giả'

TPO - Một nam sinh theo học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị sa vào bẫy “bắt cóc online”. Người này thuê khách sạn rồi nhốt mình lại, gào thét, đòi người nhà chuyển 450 triệu cho 'công an giả'.

Công an phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết vừa giải cứu thành công 1 nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền người thân gần 450 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/9, Công an phường Tân An đã nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai. Người này trình báo rằng, con trai Lã Nguyễn Đức T. (18 tuổi) đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn phường bị kẻ xấu bắt, tra tấn đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng, nếu không sẽ bán sang Campuchia. Ngay trong đêm, Công an phường Tân An huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh.

Bên cạnh đó, Công an phường Tân An vận động người nhà bình tĩnh, phối hợp với cơ quan công an duy trì liên lạc với các đối tượng lừa đảo để kéo dài thời gian xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu.

Bố mẹ nam sinh T. rất biết ơn Công an phường Tân An kịp thời giải cứu con khỏi bẫy "bắt cóc online".

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 23h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện T. đang một mình trong phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân An.

Thời điểm này, T. đang bị các đối tượng giả danh công an khống chế, uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý. T. vẫn đang gọi điện thoại qua video với mẹ, gào thét kêu cứu. Tất cả đều do nhóm đối tượng lừa đảo lên kịch bản rồi yêu cầu T. thực hiện theo.

Công an phường Tân An nhanh chóng tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần em T. Đồng thời, Công an phường Tân An phối hợp phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin, địa chỉ của các đối tượng lừa đảo.

Kết quả xác định địa chỉ IP mà các đối tượng đang sử dụng để liên lạc với T. là ở Campuchia. Sau khi được giải cứu thành công, T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bị nhóm đối tượng dẫn dắt, thao túng tâm lý.

T. cho biết bản thân nhận nhiều cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là công an, thông báo mình liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền. Sau khi bị yêu cầu chuyển hết tài sản trong tài khoản để chứng minh mình vô tội, T. bắt đầu nghi ngờ khi thấy các đối tượng gọi video và cho xem thẻ ngành.

Các đối tượng cho biết T. đã bán thông tin cá nhân cho một người tên Hoàng Huy Phát, người này đã sử dụng thông tin để thực hiện hành vi phạm pháp. Chúng yêu cầu T. thuê khách sạn và chứng minh tài chính, nhưng khi cha mẹ T. phát hiện bất thường và không chuyển tiền, các đối tượng đổi chiến thuật.

“Chúng chuyển 2 lần tiền là 500.000 đồng cho em để thuê khách sạn. Sau đó, chúng hack tài khoản Zalo của em và gọi cho phụ huynh. Chúng ra hiệu, hướng dẫn em la hét cầu cứu để tạo áp lực để cha mẹ chuyển tiền”, T. nhớ lại.

Còn mẹ của T. cho hay: “Rất hoang mang, lo lắng khi liên tục nhận được điện thoại đe dọa của kẻ xấu, không gửi tiền sớm là chúng sẽ bán sang Campuchia. Nghe tiếng la hét cầu cứu của con trai, tôi đã tính đi vay mượn tiền để cứu con. Rất may sau đó, chồng tôi tỉnh táo bảo từ từ để báo công an. Giờ đây tôi vui mừng lắm. Rất cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tân An rất nhiều”.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Trưởng Công an phường Tân An, khuyến cáo: Thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo qua mạng đã nhắm đến các em học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, “bắt cóc online” rồi đòi tiền chuộc từ người thân.

Các gia đình cần duy trì kết nối và giáo dục con em về lừa đảo, trong khi các trường học cũng phải tăng cường tuyên truyền pháp luật và cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần sớm trình báo cơ quan công an để được can thiệp kịp thời.