Pháp luật

Sinh viên bị ' bắt cóc online', chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm lừa đảo

TPO - Một sinh viên ở Huế bị lừa chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm đối tượng giả danh công an. Công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo người dân không rơi vào bẫy giả danh cơ quan chức năng.

Chiều 9/9, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, vừa vào cuộc điều tra, can thiệp, xử lý một vụ việc liên quan thủ đoạn lừa đảo giả danh công an và “bắt cóc online” nhắm vào sinh viên trên địa bàn.

cong-an-lam-viec-voi-bi-hai.jpg
Lực lượng công an làm việc với bị hại﻿ sau khi giải cứu vụ “bắt cóc online”.

Trước đó, em Nguyễn Văn H. (SN 2006, tạm trú phường Phú Xuân, TP Huế), sinh viên một trường đại học tại Huế, nhận cuộc gọi từ số lạ tự xưng là công an. Đối tượng thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của H. bị lợi dụng để rửa tiền, mua bán ma túy và yêu cầu em hợp tác “điều tra”.

Theo hướng dẫn, H. cài đặt ứng dụng Zoom, tham gia video call, thấy nhiều người mặc sắc phục công an cùng tang vật ma túy. Nhóm đối tượng yêu cầu H. cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà...; đồng thời buộc phải chuyển tiền để chứng minh vô can.

Biết sinh viên này không có tiền để chuyển, các đối tượng đã dựng lên thông tin H. nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản tiền cho em để nộp “lệ phí”. Sau khi nhận chuyển khoản từ gia đình, H. đã lần lượt nộp cho các đối tượng 210 triệu đồng và 260 triệu đồng.

Chưa dừng lại, nhóm lừa đảo còn yêu cầu H. thuê nhà nghỉ để “cách ly”, sau đó bắt em cởi áo quần, chụp hình gửi cho gia đình kèm lời đe dọa bị bắt cóc, yêu cầu nộp thêm 400 triệu đồng.

Nghi ngờ bất thường, gia đình H. đã trình báo Công an phường Phú Xuân. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nơi H. đang ở và can thiệp kịp thời. Khi phát hiện, H. vẫn đang thực hiện video call với nhóm lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân thụ lý, điều tra. Công an TP Huế khuyến cáo, các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền phục vụ điều tra.

Người dân cần bình tĩnh, cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu; phải nhanh chóng báo cơ quan công an khi nhận thông tin giả mạo người thân bị “bắt cóc”.

