Nam thanh niên bị lừa 'bắt cóc online', ép gia đình chuộc 220 triệu đồng

TPO - Một nam thanh niên đã được lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giải cứu khỏi vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức “bắt cóc online” tinh vi.

Ngày 11/7, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) phát đi thông tin cảnh báo về vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức “bắt cóc online” tinh vi. Các đối tượng giả danh cán bộ công an, dàn dựng cảnh thẩm vấn qua video để khống chế, thao túng tâm lý, buộc nạn nhân vay tiền và cắt liên lạc với gia đình.

Theo Công an xã Đức Thịnh, khoảng 9h36 phút sáng 3/7, một nam thanh niên trên địa bàn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thông báo nạn nhân liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu phải rời khỏi nhà ngay lập tức, thuê phòng khách sạn để “làm việc riêng” với cơ quan điều tra.

Dưới sự đe doạ tinh vi và khống chế liên tục, nạn nhân lập tức làm theo hướng dẫn, di chuyển đến một nhà nghỉ tại thị xã Hồng Lĩnh (cũ) và cắt liên lạc với người thân. Trong suốt nhiều giờ sau đó, nạn nhân bị các đối tượng điều khiển qua các nền tảng gọi video như Zoom. Trong cuộc gọi, nhóm đối tượng mặc cảnh phục công an, dàn dựng khung cảnh giống như một buổi thẩm vấn thật, có người bị còng tay, có giấy tờ mang danh nghĩa cơ quan chức năng để tạo sự tin tưởng tuyệt đối.

Sau khi khống chế tinh thần nạn nhân, các đối tượng yêu cầu người này nhắn tin cho gia đình nói rằng đang nợ tiền lô đề, cần vay gấp 220 triệu đồng để trả nợ. Tất cả nội dung tin nhắn, cuộc gọi đều được chúng soạn sẵn, ép nạn nhân đọc lại đúng từng câu chữ. Đồng thời, chúng đe dọa sẽ “bắt ngay” nếu không tuân thủ, khiến nạn nhân hoảng loạn và hoàn toàn lệ thuộc vào chỉ đạo từ xa.

Khi nhận thấy sự bất thường của nạn nhân, người thân đã nhanh chóng trình báo Công an xã Đức Thịnh để trình báo. Ngay sau đó, Công an xã Đức Thịnh đã báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp xác minh, truy tìm và tổ chức giải cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định chính xác vị trí của nạn nhân. Đến 16h30 cùng ngày, công an đã tiếp cận, giải cứu thành công nạn nhân.

Công an đã thu giữ các thiết bị liên quan để phục vụ cho quá trình điều tra, đồng thời ngăn chặn kịp thời hành vi chuyển tiền, bảo vệ tài sản cho người dân.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh lực lượng chức năng yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi gặp tình huống nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi 113 để được hỗ trợ.