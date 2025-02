Sự thật về những chiếc xe 'bắt cóc'; Sư giả lừa đảo 30 chùa

TPO - Nam sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT khai do lún vào tệ nạn, bị chủ nợ thúc ép; Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí 'dạo phố' ở Thủ Đức gây náo loạn; Người phụ nữ lõa thể và con bị sát hại; Công an Tây Ninh cảnh báo thông tin sai sự thật về những chiếc xe “bắt cóc”,...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Nam sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT khai do lún vào tệ nạn, bị chủ nợ thúc ép

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Trương Hùng Đức (SN 2003, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đức là đối tượng đã táo tợn xông vào cửa hàng FPT (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) cướp gần 153 triệu đồng giữa ban ngày.

Qua đấu tranh, Đức khai đang là sinh viên năm 4 ngành Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM và đã làm đồ án tốt nghiệp. Do ham mê ăn chơi nên nam sinh viên này đã lún sâu vào nợ nần. Đức hiện còn nợ 180 triệu đồng và mất khả năng chi trả. Bị các chủ nợ liên tục thúc ép, Đức nảy ra ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. (XEM CHI TIẾT)

Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí 'dạo phố' ở Thủ Đức gây náo loạn

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) vừa mời một nhóm thanh niên để lấy lời khai liên quan đến đoạn clip cầm hung khí 'dạo phố' ở Thủ Đức.

Theo đó, mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh nhóm thanh thiếu niên khoảng 4-5 người đi trên một xe gắn máy lưu thông trên đường và không đội nón bảo hiểm. Đáng nói, nhóm này cầm theo hung khí là hai cây ba chỉa.

Nhóm đối tượng chạy xe tốc độ cao, lạng lách ở nhiều tuyến đường. Công an xác định những người trong clip là những thanh thiếu niên sống trên địa bàn nên mời về làm việc, lấy lời khai.

Người phụ nữ lõa thể và con bị sát hại: Nghi phạm đang được cấp cứu

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương vừa thông tin bước đầu liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9h ngày 22/2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà ở khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là chị L.T.T. (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017) cùng thường trú tại nơi xảy ra vụ việc.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và đối tượng Lương Quý Lộc (SN 1993, ngụ phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM), dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T. Sau khi giết chết hai mẹ con người tình, Lộc đã dùng dao tự sát nhưng không thành, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

‘Thích Giác Hiếu’ bị bắt vì chiếm đoạt tài sản của hơn 30 nhà chùa

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Võ Văn Thắng (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Công an xác định Võ Văn Thắng từng sống trong chùa từ nhỏ, có hiểu biết về nhu cầu vật tư xây dựng của các nhà chùa. Lợi dụng điều này, Thắng mua sim rác, tạo tài khoản mạng xã hội “Thích Giác Hiếu” giả danh người tu hành rồi kết bạn với các trụ trì, đề nghị hỗ trợ vật tư xây dựng như gỗ, sắt, gạch lát sân, chuông đồng, tượng Phật… Sau khi nhà chùa đồng ý, Thắng yêu cầu chuyển tiền vận chuyển, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến nay, Thắng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 nhà chùa trên cả nước với số tiền trên 120 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Bắt 3 lãnh đạo xã liên quan sai phạm trong thực hiện dự án sân bay Long Thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông: Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn.

Ngoài ra, 5 cán bộ khác là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Long Thành và 4 cán bộ ấp Suối Trầu 1, ấp Xã Hoàng thuộc xã Bình Sơn từng làm công tác đền bù Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành cũng bị cơ quan điều tra triệu tập để phục vụ công tác điều tra. (XEM CHI TIẾT)

Bốc thăm nhận suất tái định cư tại chỗ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND TP Biên Hòa tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư tại phường Phước Tân cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

165 hộ dân thuộc trường hợp ưu tiên số 1 và 2 được bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư tại chỗ. Sau khi nhận đất, người dân sẽ được hỗ trợ tiền tạm cư trong thời gian chờ xây nhà để bàn giao mặt bằng.

Trước đó, 82 hộ dân ở TP Biên Hòa đồng ý về tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đã được bốc thăm, bàn giao đất. Những hộ này sau khi nhận đất, có thể xây nhà, ổn định chỗ ở.

Công an Tây Ninh cảnh báo thông tin sai sự thật về những chiếc xe “bắt cóc”

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hiện nay, trên các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt về việc Tây Ninh xuất hiện những chiếc xe “bắt cóc” gây bất an cho người dân.

Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chưa phát hiện, tiếp nhận nội dung trình báo liên quan đến hành vi bắt cóc trên địa bàn. Công an cảnh báo: Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật một cách tràn lan gây hoang mang trong nhân dân và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến người khác là vi phạm pháp luật về an ninh mạng.