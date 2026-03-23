TPHCM dựng 'xa lộ ngầm': Tuyến metro số 6 kết nối hai cửa ngõ hàng không

TPO - TPHCM đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 6 (giai đoạn 1) dài khoảng 22km kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), tuyến metro số 6 giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 22km. Thành phố đang thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài, đồng thời đặt yêu cầu nghiên cứu dự án rất cao.

Tuyến metro số 6 có vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực Phú Hữu - nơi sẽ liên thông với tuyến đường sắt đô thị đi sân bay Long Thành trong tương lai. Khi mạng lưới metro hoàn thiện, người dân sẽ có thêm lựa chọn di chuyển nhanh, giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết dự án được ưu tiên khởi công trong năm 2026. Hướng tuyến dự kiến đi qua các trục đường Võ Chí Công - Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng - Hồng Hà - Bạch Đằng - nhà ga T3 (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) - nút giao Cộng Hòa. Tuyến sẽ kết nối với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tại ga Phú Hữu, tạo thành hành lang vận tải liên kết hai sân bay lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đến 2030, TPHCM sẽ có thêm 187km metro.

Ông Nguyễn Duy Thạch, Giám đốc Ban Chuẩn bị đầu tư (MAUR), cho biết việc phát triển mạng lưới metro đã được TPHCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được quán triệt trong Nghị quyết của Thành ủy.

Theo kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030, TPHCM dự kiến đầu tư 6 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 187km nhằm mở rộng mạng lưới hiện hữu, tăng cường kết nối liên vùng và liên kết các khu vực trọng điểm.

Trong đó, tuyến metro số 1 sẽ được kéo dài từ khu vực Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên (khoảng 32,43km), kết nối trực tiếp với tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã khai thác, góp phần tăng liên kết giao thông giữa TPHCM và Bình Dương.

Tuyến metro số 2 cũng được quy hoạch kéo dài từ Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành với chiều dài khoảng 58,8km, đóng vai trò kết nối trung tâm TPHCM với khu đô thị Thủ Thiêm và sân bay Long Thành.

Bên cạnh các tuyến xuyên tâm, metro số 6 được định vị là tuyến “vành đai trong”, giúp liên kết các tuyến metro khác, hoàn thiện cấu trúc mạng lưới giao thông đô thị.

Ngoài ra, TPHCM cũng đang nghiên cứu tuyến metro số 12 (Bến Thành – Cần Giờ) dài khoảng 54km, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thành phố và tăng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Song song với nguồn vốn đầu tư công, TPHCM đang nghiên cứu triển khai một số tuyến metro theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Trong đó, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 7km đã được giao cho doanh nghiệp nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi.