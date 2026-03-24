TPHCM sắp bước vào cao điểm nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy nổ

Hữu Huy
TPO - Những ngày cuối tháng 3, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ và các vấn đề sức khỏe do nắng nóng kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, toàn khu vực Nam Bộ hầu như không mưa, miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi vượt ngưỡng 35 độ C. Ghi nhận cao nhất tại các trạm Tây Ninh và Sở Sao lên đến 35,5 độ C.

Độ ẩm thấp nhất dao động từ 35-55%, riêng Biên Hòa xuống mức thấp nhất 33,7%.

Tại TPHCM, thời tiết trong ngày không mưa, trời nắng mạnh, cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Tân Sơn Nhất khoảng 35 độ C, Nhà Bè 33,7 độ C; độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất ở mức 39%.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trong những ngày cuối tháng 3, có nơi chạm mốc 36 độ C.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 35-55% (TPHCM từ 35-50%). Thời gian nắng nóng gay gắt tập trung trong khoảng từ 11h đến 15h mỗi ngày.

Trong khoảng 3-5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực miền Đông Nam Bộ và TPHCM, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ trong 24h tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, người dân cần đề phòng các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

