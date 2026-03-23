TPHCM 'đóng' cầu Thủ Thiêm, cấm và hạn chế lưu thông hàng loạt tuyến đường trong 3 ngày

Nguyễn Dũng
TPO - Toàn bộ Cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh, Chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu) cùng nhiều tuyến đường xung quanh bị cấm và hạn chế lưu thông trong 3 ngày, từ 6h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Dự kiến nhiều tuyến đường sẽ ùn tắc khi các tuyến đường qua cầu Thủ Thiêm bị hạn chế. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 6h ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 (có thể kết thúc sớm hơn tùy tình hình thực tế), nhiều tuyến đường trọng điểm tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm sẽ bị hạn chế lưu thông.

Hàng loạt tuyến đường bị hạn chế

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh giao thông gồm:

  • Một phần đường Lương Định Của (từ vòng xoay Lương Định Của – Trần Não đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch)
  • Một phần đường Trần Não (từ vòng xoay Lương Định Của – Trần Não đến đường số 14)
  • Một phần đường Tố Hữu (từ Nguyễn Cơ Thạch đến Lương Định Của)
  • Một phần đường Trần Bạch Đằng (khu dân cư Lan Anh)
  • Toàn bộ cầu Thủ Thiêm, hai chiều đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Tố Hữu)

Việc hạn chế lưu thông tại các tuyến đường trên được đánh giá sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc di chuyển giữa trung tâm TPHCM và khu vực TP Thủ Đức cũ.

Để giảm áp lực giao thông, lực lượng CSGT đưa ra các lộ trình thay thế cho người dân:

  • Từ cầu Sài Gòn đi hầm sông Sài Gòn:
  • Có thể di chuyển qua Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ hoặc đi Điện Biên Phủ – Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt.
  • Từ trung tâm đi Thảo Điền, An Khánh:
    Lựa chọn các hướng qua cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp, hoặc đi hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái.
  • Từ nút giao An Phú về trung tâm:
    Có thể đi Mai Chí Thọ – hầm sông Sài Gòn, hoặc qua Lương Định Của – Nguyễn Hoàng – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn.
  • Từ Đồng Nai vào trung tâm TP.HCM:
    Di chuyển qua Xa lộ Hà Nội – Phạm Văn Đồng – Điện Biên Phủ, hoặc Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm sông Sài Gòn.

Phòng CSGT TPHCM cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động theo dõi tình hình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc khi đi qua khu vực Thủ Thiêm trong thời gian này.

