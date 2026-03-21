Bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông tại TPHCM đánh, xô đẩy nữ shipper giữa đường gây bức xúc dư luận cách đây ít ngày, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Clip vụ việc.


Ngày 21/3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (sinh năm 1995, ngụ phường Gia Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến ngày 20/3, cơ quan chức năng đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can.

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào trưa 15/3, Trương Nguyên Huy đã có hành vi hành hung một nữ nhân viên giao hàng tại khu vực phường Gia Định do mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng hóa.

Hình ảnh người đàn ông hành hung nữ shipper.

Cụ thể, khi nữ shipper đến giao hàng tại một khách sạn, do không có nhân viên lễ tân, người này đề nghị khách ra nhận trực tiếp. Trong lúc lời qua tiếng lại, Huy đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe máy đè lên chân.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục xô đẩy khiến nạn nhân ngã thêm lần nữa và chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi thăm khám trong tình trạng hoảng loạn.

Trương Nguyên Huy làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trương Nguyên Huy đã thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân hành hung nữ shipper do bức xúc, nóng giận khi xảy ra tranh cãi về cách thức nhận hàng.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

