Hà Nội: Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn

Thanh Hà
TPO - Tối 20/3, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong có cả nữ tài xế và người điều khiển xe đạp điện công cộng.

Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn.

Tối 20/3, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Điển hình, khoảng 20h41, tại đường Liễu Giai, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông điều khiển xe đạp điện công cộng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207 mg/lít khí thở.

Phương tiện anh T di chuyển bị tạm giữ.

Làm việc với tổ công tác, anh P.H.T (trú tại Hà Nội, người vi phạm) thừa nhận đã sử dụng rượu, bia. Anh T trình bày, ban đầu có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển thì bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn.

Với vi phạm trên, tổ công tác lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện.

Trong tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp vi phạm, có cả nữ tài xế xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời điểm, tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Cầu Giấy phát hiện 7 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 20h31, lực lượng chức năng phát hiện anh N.T.V (trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746 mg/lít khí thở (gần gấp 2 lần mức kịch khung). Người này thừa nhận vừa sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy không gắn biển kiểm soát. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,456 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện biển kiểm soát của phương tiện được cất giấu trong cốp xe.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Trường hợp đã uống rượu bia, cần lựa chọn các hình thức di chuyển phù hợp như taxi, xe công nghệ, phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân hỗ trợ, không điều khiển bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông, kể cả xe đạp hay xe đạp điện, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

