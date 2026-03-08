Hà Nội: Một chốt kiểm tra nồng độ cồn liên tục phát hiện tài xế ô tô vi phạm

TPO - Ghi nhận tại chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực phố Trần Duy Hưng - Trung Hòa (Yên Hòa, Hà Nội), trong ca làm việc lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện 4 tài xế ô tô vi phạm. Đáng chú ý, có 1 trường hợp vi phạm trên 0,8 mg/l khí thở, cao gấp 2 lần mức "kịch khung".

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Tối 7/3, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Các tổ công tác gồm lực lượng CSGT công khai và hóa trang, phối hợp với Công an phường sở tại làm nhiệm vụ.

Ghi nhận tại khu vực phố Trần Duy Hưng - Trung Hòa, trong khoảng thời gian từ 8h - 23h cùng ngày, tổ công tác phát hiện 4 trường hợp tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trong đó có 1 trường hợp là người nước ngoài, 1 trường hợp tài xế taxi và 1 trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

CSGT niêm phong xe taxi do tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, khoảng 22h48, tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe ô con BKS Hà Nội di chuyển theo hướng Trần Duy Hưng đi Trung Hòa. Sau khi tài xế thổi vào máy đo cho kết quả 0,828 mg/l khí thở (gấp hơn 2 lần mức "kịch khung" là 0,4 mg/l khí thở).

Trình bày với tổ công tác, tài xế này cho biết vừa đi ăn uống ở khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng và trên đường về thì bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Xe ô tô bị niêm phong tạm giữ theo quy định.

Tương tự, tổ công tác phát hiện tài xế C.V.K (trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,321 mg/l khí thở...

Tổ công tác triển khai hóa trang thông báo những người điều khiển phương tiện sau khi rời quán nhậu.

Ngoài ra, tại một số khu vực, tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu, các cán bộ, chiến sĩ triển khai làm nhiệm vụ hóa trang tiến hành nắm bắt thông tin khách hàng điều khiển phương tiện để bám theo, thông báo cho lực lượng công khai làm nhiệm vụ dừng kiểm tra, xử lý ngay từ khi vừa rời quán.

Cụ thể, trường hợp tài xế N.Đ.T (trú tại Hà Nội) vừa điều khiển xe máy rời quán bia Hải Hói trên đường Vũ Phạm Hàm thì bị tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, tài xế T vi phạm ở mức 0,125 mg/l khí thở.

Tài xế Th đi liên hoan 8/3 sớm và điều khiển xe máy về thì bị CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn bị niêm phong tạm giữ phương tiện.

Đáng chú ý, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Khang phát hiện tài xế xe máy tên Th. vi phạm ở mức 0,797 mg/l khí thở. Nam tài xế này trình bày vừa đi liên hoan 8/3 về và có uống bia rượu.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết cho biết, thời gian qua đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, cũng như các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó là việc duy trì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong nhiều khung giờ, nhiều tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Trong tối 7/3, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí 6 tổ công tác tại nhiều địa điểm, qua đó phát hiện 4 tài xế ô tô, 22 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.