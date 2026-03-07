Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Một nữ nạn nhân tử vong

Thanh Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ danh tính tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) vào tối 6/3 là ông N.V.S. Trong số các nạn nhân vụ tai nạn có một phụ nữ 50 tuổi đã tử vong.

anh-1a.jpg
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế N.V.S.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S (SN 1960, thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Hậu quả làm một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin mới nhất, một trong số các nạn nhân là người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não…

anh-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Phong
#Xe ô tô vi phạm nồng độ cồn #Tai nạn liên hoàn tại Hà Nội #Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn #Tác động của rượu bia đến lái xe #Xử lý vi phạm giao thông nghiêm khắc #Danh tính người gây tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục