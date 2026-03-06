Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn, nhiều người cấp cứu

TPO - Tối 6/3, xe ô tô con di chuyển trên đường Nguyễn Chánh (Hà Nội) bất ngờ đâm va nhiều phương tiện trên đường. Vụ việc khiến một số người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn kể trên xảy ra vào khoảng gần 19h cùng ngày, tại đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS 30A- 536.XX (chưa xác định danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường đã gây ra va chạm với nhiều ô tô, xe máy.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô di chuyển với tốc độ nhanh.

Các phương tiện hư hỏng sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng. Có 4 người bị thương trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.