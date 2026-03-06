Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn, nhiều người cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn kể trên xảy ra vào khoảng gần 19h cùng ngày, tại đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS 30A- 536.XX (chưa xác định danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường đã gây ra va chạm với nhiều ô tô, xe máy.
Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô di chuyển với tốc độ nhanh.
Tại hiện trường, 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng. Có 4 người bị thương trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu.
Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.