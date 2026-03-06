Cử tri kiến nghị thêm chế độ cho nhân sự cấp xã

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra tại xã Tân Thạnh (An Giang), cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đề nghị quan tâm tháo gỡ khó khăn về nhân lực, chế độ cho cán bộ cấp xã, đặc biệt Mặt trận cấp xã.

Chiều 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tại xã Tân Thạnh.

Các ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo; bà Nguyễn Ngọc Duy Lam - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; bà Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được công bố, sau đó từng người trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Sau khi lắng nghe, cử tri xã Tân Thạnh bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri xã Tân Thạnh đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Cử tri Phan Trường Anh - Công chức xã Tân Thạnh, đề nghị, các ứng cử viên cho biết nếu trúng cử sẽ có kiến nghị gì nhằm cải cách chính sách tiền lương, bổ sung nhân lực cho cấp cơ sở, trong bối cảnh bộ máy được tinh gọn nhưng khối lượng công việc ngày càng lớn.

Cử tri cũng kiến nghị làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, tạo sinh kế ổn định để người dân vươn lên thoát nghèo lâu dài.

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh, bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt những cam kết trước cử tri. Theo ông Hiếu, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy Mặt trận cấp xã khung biên chế từ 8 - 10 người. Tuy nhiên, nhiều chức danh phải kiêm nhiệm các tổ chức chính trị - xã hội, nhưng chế độ tiền lương, phụ cấp chưa được hướng dẫn cụ thể.

Cử tri đề nghị các ứng cử viên, đặc biệt là đại diện cơ quan Mặt trận Trung ương, quan tâm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị.

Trả lời ý kiến cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận các kiến nghị, sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo bà Liên, thời gian qua Trung ương đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam, gắn với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hai văn bản quan trọng đang được triển khai là Quy định 304 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 301 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Liên cho biết những khó khăn về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận cấp xã là tình trạng chung ở nhiều địa phương. Hiện, Trung ương MTTQ Việt Nam đang tổng kết thực tiễn, xây dựng báo cáo và đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét điều chỉnh các quy định liên quan để phù hợp hơn với thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Qua khảo sát thực tế tại các xã khu vực U Minh Thượng, bà Liên cho rằng, nhiều địa phương đã có sự đổi thay sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, kinh tế phát triển theo mô hình nuôi tôm - cua kết hợp trồng lúa. Mô hình “tôm - lúa” đang tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có tiềm năng xây dựng thương hiệu nếu tiếp tục được đầu tư hạ tầng, tăng cường liên kết và có chính sách phù hợp.

Trong chương trình hành động của mình, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế gắn với đời sống người dân; đề xuất cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng của An Giang sau sáp nhập, nhất là nông nghiệp chất lượng cao, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và du lịch, đồng thời ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường giám sát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của người dân đến Quốc hội.

“Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri, đồng thời mong cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát để đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt trách nhiệm trước nhân dân”, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.