Huế: Xe đầu kéo lật ngang, chắn hết lối lưu thông trên đường Hồ Chí Minh

TPO - Một xe đầu kéo lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã A Lưới 1 (TP. Huế) bất ngờ lật ngang giữa đường, khiến toàn bộ phương tiện ô tô tạm thời không thể qua lại, giao thông trên tuyến bị gián đoạn cục bộ.

Trưa 6/3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Kê, xã A Lưới 1 (TP. Huế) xảy ra vụ lật xe đầu kéo chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc H. (SN 1998) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-XXX, kéo theo rơ-moóc 50RM-XXX lưu thông từ hướng cửa khẩu La Lay vào địa bàn xã A Lưới 1, di chuyển dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trên xe còn có vợ của tài xế là chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, trú tại xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng).

Khi di chuyển đến Km321+840, đoạn qua thôn Kê, xã A Lưới 1, xe đầu kéo bất ngờ lật ngang, nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường Hồ Chí Minh.

May mắn, vụ tai nạn giao thông tự gây này không làm thiệt hại về người, anh H. và chị T. đi trên xe chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức xử lý, điều tiết giao thông.

Do xe đầu kéo lật chắn ngang mặt đường, nên hoạt động giao thông của các ô tô trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 1 tạm thời bị gián đoạn, ách tắc cục bộ.