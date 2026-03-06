Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, trong đợt 1, nội dung giám sát tập trung vào: việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

13bct2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Trong đợt 2, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và là nhiệm vụ thường xuyên, được tiến hành ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết để xem xét những chủ trương, chính sách của Đảng khi đi vào thực tiễn có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh không, có những vấn đề gì tốt, hay, có thể trở thành bài học để nhân rộng hay không.

Với đặc thù Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước, Tổng Bí thư mong muốn, thông qua kiểm tra, giám sát sẽ làm rõ những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong việc lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để Quốc hội thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. "Việc kiểm tra giám sát này rất thiết thực, đảm bảo nguyên tắc không được để ảnh hưởng đến hoạt động của cấp ủy, của Đảng ủy Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp để tự soi lại cách thức lãnh đạo, chỉ đạo

63bct1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ Chính trị và kế hoạch, lịch làm việc (đợt 1) của Đoàn Kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhận thấy, đây là dịp để Đảng ủy Quốc hội tự soi lại cách thức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc theo yêu cầu của Đoàn...

Luân Dũng
