Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Chiều 02/3/2026, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra, giám sát số 04) đã tổ chức công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn kiểm tra, giám sát số 04 có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên trong Đoàn.

Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy CATW có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 04 công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Theo đó, trong đợt 1, Đoàn kiểm tra, giám sát số 04 có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng và được tiến hành thường xuyên; kiểm tra, giám sát ngay từ đầu khi mới ban hành nghị quyết, chỉ thị để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng hướng và hiệu quả cao. Yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra, giám sát, phát hiện cách làm đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân rộng; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Trung ương, từ đó có các giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, trước hết là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh trên tinh thần làm đến nơi, đến chốn và hiệu quả đến cùng, quá trình phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Hưng và Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian hỗ trợ, kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW xác định không chỉ quyết liệt mà còn phải gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Đảng bộ CATW và lực lượng Công an nhân dân với tinh thần “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả” với 5 điểm then chốt.

Cụ thể, (1) về thể chế hóa và cụ thể hóa Nghị quyết, Đảng ủy CATW đã ban hành Chương trình hành động số 06 thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (2) Cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi, chuyển mạnh từ phương thức quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản lý dựa trên kết quả; từ báo cáo hình thức sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. (3) Lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân là thước đo cao nhất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng. (4) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc. (5) Đổi mới phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân, trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW gương mẫu thực hiện trước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Việc Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cũng là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy CATW tự kiểm điểm những kết quả, nội dung công tác; đồng thời, học hỏi thêm những cách làm sáng tạo, từ đó tiếp tục nghiên cứu có giải pháp thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Ban Thường vụ Đảng ủy CATW thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra và lịch trình làm việc của Đoàn; sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn...