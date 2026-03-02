Cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa Nhân dân và Quốc hội

TPO - Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đều cam kết, nếu được tín nhiệm của cử tri, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa Nhân dân và Quốc hội; tập trung đóng góp tham gia hoàn thiện thể chế, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân...

Chiều 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Đơn vị bầu cử số 9, TP Hà Nội.

Chăm lo an sinh xã hội, phụ nữ và trẻ em



Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Chương Mỹ và trực tuyến tới 14 xã, gồm: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trình bày chương trình hành động. Ảnh: HNM.



Các ứng cử viên ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 9, TP Hà Nội, gồm: bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Trung tá Hoàng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8, Công an TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hồng Huyền, Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội. Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 TP Hà Nội báo cáo chương trình hành động với cử tri. Ảnh: HNM.



Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều cam kết, nếu được tín nhiệm của cử tri, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa Nhân dân và Quốc hội; tập trung đóng góp tham gia hoàn thiện thể chế, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; quan tâm kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể của cử tri, nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Huyền, Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cam kết sẽ là người đại diện nói lên tiếng nói của những người phụ nữ đang chới với giữa dòng chảy đô thị hóa, đồng thời kiến nghị những cơ chế thực chất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trước những thách thức của bạo lực gia đình và biến động kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nhấn mạnh, chương trình hành động của ông tập trung hóa giải những bài toán sát sườn như chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc và đặc biệt là vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân. Ông Thắng khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng các thiết chế công đoàn, khu vui chơi, nhà trẻ cho con em công nhân tại các khu công nghiệp để người lao động yên tâm cống hiến…

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, bà sẽ dành toàn bộ tâm sức để cùng Quốc hội hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi, tạo ra những cơ chế vượt trội để Hà Nội phát triển đột phá, trong đó có việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông và thủy lợi vùng ngoại thành. Bà Tuyến cũng cam kết quan tâm chính sách phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp bền vững, an sinh xã hội, bình đẳng giới, chăm lo phụ nữ và trẻ em; kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống vốn đang bị quá tải bởi rác thải sản xuất…

Bảo đảm các quyết sách được ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân

Cũng trong chiều 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại Đơn vị bầu cử số 6, TP Hà Nội.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 6 TP Hà Nội báo cáo chương trình hành động với cử tri. Ảnh: HNM.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các phường, xã thuộc Đơn vị bầu cử số 6 TP Hà Nội, gồm các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện; các xã: Đoài Phương, Ba Vì, Minh Châu, Quảng Oai, Yên Bài, Suối Hai, Vật Lại, Bất Bạt, Cổ Đô, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn.

Có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 6 TP Hà Nội, gồm: ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; bà Kiều Thị Ninh, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Thọ, TP Hà Nội; ông Hà Quốc Thịnh, chuyên viên chính Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử. Sau đó, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất tại các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm các quyết sách được ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và có khả năng tổ chức thực hiện cao, cùng Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.