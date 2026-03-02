Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Cần phải có thêm trường công lập

TPO - Cho rằng, trong các khu đô thị, ngoài trường dân lập, tư thục, cần phải có thêm trường công lập, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, ông “thấu hiểu quyền được tiếp cận giáo dục công bằng và sẽ làm hết sức mình trong việc này”.

Giáo dục đào tạo là động lực then chốt giúp tăng trưởng nhanh và bền vững

Ngày 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Trường.



Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 7, TP Hà Nội, gồm: bà Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Dung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Kế toán trưởng Quỹ trợ vốn Công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ông Nguyễn Ngọc Việt – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong chương trình hành động, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

“Tôi xác định sự tín nhiệm của nhân dân là động lực, là thước đo hiệu quả hoạt động của mình. Tôi sẽ không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri”, ông Hoàng Minh Sơn nói.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh, sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Tôi tin rằng trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục đào tạo thực sự là động lực then chốt giúp tăng trưởng nhanh và bền vững. Tôi sẽ tích cực tham gia hoàn thiện chính sách theo hướng gắn chặt giáo dục với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục”, ông Hoàng Minh Sơn nói. Tôi cũng sẽ quan tâm đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược; chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền; chăm lo đội ngũ nhà giáo - những người giữ vai trò quyết định trong mọi cải cách giáo dục.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Đình Trường.



“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu góp phần xây dựng nền giáo dục và đào tạo Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp”, ông Hoàng Minh Sơn cam kết.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ luôn lắng nghe nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

“Bản thân là cán bộ từ cơ sở, tôi hiểu rằng niềm tin của người dân được xây dựng bằng sự gần gũi, chân thành và hành động cụ thể. Tôi cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, đồng thời mở rộng các hình thức tiếp nhận thông tin qua môi trường số, bảo đảm mọi ý kiến chính đáng của nhân dân đều được lắng nghe và xử lý kịp thời. Tôi sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ, mạnh mẽ tiếng nói của nhân dân tại Quốc hội, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị về đất đai, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội và cải cách thủ tục hành chính”, ông Việt nêu rõ.

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Ngọc Việt nêu, sẽ tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; quan tâm kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân…

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên: Nguyễn Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Thu Dung; Nguyễn Thị Diệu Hồng đều cam kết, nếu được tín nhiệm của cử tri, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội; tập trung đóng góp xây dựng chính sách trong lĩnh vực quan trọng của đất nước…

Sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong dạy thêm, học thêm

Tại hội nghị, các cử tri đã đặt một số câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo như quản lý dạy thêm, học thêm; vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị Olympic…

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm về giáo dục đào tạo, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì thế, những gì thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, bộ sẽ cố gắng thực hiện. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phản ánh những kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa phát biểu. Ảnh: Đình Trường.



Liên quan đến ý kiến cử tri nói về vấn đề công bằng xã hội trong đó có lĩnh vực giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn nêu rõ, nhà nước đã có nhiều chính sách để giáo dục đào tạo công bằng hơn, như vừa qua có việc miễn học phí, xây dựng 248 trường nội trú ở các xã biên giới. Với việc trên địa bàn Đơn vị bầu cử số 7 đang triển khai Khu đô thị Olympic, ông Sơn nêu rõ, sẽ có những phản biện để trong khu đô thị này quy hoạch đầy đủ hệ thống trường lớp.

“Không chỉ có trường lớp dân lập, tư thục theo nghĩa các chủ đầu tư làm, mà còn có trường công lập để người dân với mức thu nhập khác nhau, điều kiện khác nhau đều được quyền tiếp cận với giáo dục”, ông Sơn nêu rõ, nhấn mạnh việc “thấu hiểu quyền được tiếp cận giáo dục công bằng và sẽ làm hết sức mình trong việc này”.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng cho biết, rất tâm đắc với ý kiến cử tri quanh vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung và cho rằng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh. Ông Sơn cũng cam kết, sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm, hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, vừa đảm bảo dạy thêm, học thêm phải công bằng và “hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực”.