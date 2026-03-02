Đại học Quốc gia Hà Nội có người điều hành mới

TPO - PGS.TS Nguyễn Hiệu được giao quyền điều hành ĐHQG Hà Nội sau khi ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-TTg giao ông Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội điều hành hoạt động của ĐHQG Hà Nội cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/2.

Ông Hiệu được giao quyền điều hành ĐHQG Hà Nội sau khi ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Hiệu sinh ngày 13/3/1976 tại tỉnh Hà Nam (cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân Địa lý năm 1996, Thạc sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2002, Tiến sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2011.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền điều hành đơn vị



Cũng trong năm 2021, PGS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm là Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, phụ trách các lĩnh vực: Hành chính; kế hoạch; tài chính; cơ sở vật chất; các dự án đầu tư xây dựng, phát triển; xuất bản và một số nhiệm vụ khác.

PGS.TS Nguyễn Hiệu từng đảm nhiệm các chức danh, chức vụ quản lý quan trọng trong ĐH Quốc gia Hà Nội như: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo - Địa lý và Môi trường biển, Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐH Quốc gia; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐH Quốc gia, kiêm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Ngoài PGS.TS Nguyễn Hiệu, ĐH Quốc gia Hà Nội hiện còn 3 Phó Giám đốc gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn và PGS.TS Đào Thanh Trường.