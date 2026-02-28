Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Học sinh sẽ được dạy khởi nghiệp từ tiểu học

Hà Linh​
TPO - Học sinh từ bậc tiểu học sẽ được trang bị kiến thức, kĩ năng, tư duy khởi nghiệp đồng thời Chính phủ yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và thí điểm Quỹ đầu tư khởi nghiệp nội bộ, khuyến khích Quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia đầu tư vào dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa kí ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035.

Mục tiêu là nhằm hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, lan tỏa tinh thần, khát vọng khởi nghiệp.

Không chỉ tập trung chủ yếu vào bậc đại học, trong giai đoạn 2026 – 2035, Chương trình mở rộng hoạt động định hướng và trang bị kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp ở toàn bộ các cấp, bậc học. Trong đó, học sinh phổ thông được trang bị kĩ năng theo lộ trình. Việc triển khai được thực hiện phù hợp cấp học, gắn với thực tiễn địa phương và định hướng nghề nghiệp.

Học sinh được định hướng, trang bị kiến thức khởi nghiệp từ sớm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, chương trình hướng đến 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS, 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Có 35% học sinh THPT, 15% học sinh THCS, 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kĩ năng, tư duy khởi nghiệp.

Bình quân hằng năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đối với các cơ sở đào tạo, đặt ra yêu cầu số sinh viên khởi nghiệp theo quy mô tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Riêng cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên/năm.

Ít nhất 20% cơ sở đào tạo có 20 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm; 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường.

Đặc biệt, hằng năm ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn, trong đó ít

Chương trình giai đoạn tới cũng nhấn mạnh, các dự án khởi nghiệp cần được hỗ trợ ươm tạo thường xuyên, được cố vấn, có khách hàng thử nghiệm và có cơ hội tiếp cận vốn. Do đó, bên cạnh mở rộng cơ chế liên kết doanh nghiệp tư nhân,

Chính phủ cũng yêu cầu phát triển nền tảng số thống nhất phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường. Đầu tư xây dựng ít nhất 40 phòng thí nghiệm chế tạo mở (FabLab) cho học sinh, sinh viên tại các địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn tài trợ hợp pháp hoặc hợp tác doanh nghiệp (ưu tiên các FabLab liên trường).

Chính phủ cũng yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và Quỹ cộng đồng trong các cơ sở đào tạo; thí điểm Quỹ đầu tư khởi nghiệp nội bộ, khuyến khích Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư thiên thần tham gia đầu tư vào dự án khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên.

Bố trí kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo để cấp vốn mồi cho sinh viên thử nghiệm, phát triển dự án có khả năng chuyển giao hoặc thương mại hóa.

Bố trí ngân sách nhà nước để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo của giảng viên, sinh viên; nghiên cứu triển khai chương trình đặt hàng nghiên cứu, phát triển dự án khởi nghiệp trọng điểm, chấp nhận rủi ro cao, góp phần đạt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 40 đến 70 dự án khởi nghiệp được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn.

Hà Linh​
