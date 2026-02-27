Nháo nhác tìm người trông trẻ vì học sinh được nghỉ Tết nhiều ngày

TPO - Trong khi nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh trở lại trường từ thứ 2 (Mồng 7 Tết) thì Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Quảng Ninh đang kéo dài một mạch 16 ngày (đến 2/3) khiến nhiều phụ huynh không kịp tìm người trông trẻ.

Nghỉ dài nhưng lệch pha

Vợ chồng anh H.B.V (trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) nhiều ngày nay phải luân phiên nghỉ làm để cắt cử người ở nhà trông hai đứa nhỏ, một đứa lớp 3, một đứa lớp 1. Mặc dù cả hai vợ chồng phải đi làm từ 23/2 nhưng các con vẫn nghỉ Tết đến 2/3 mới đi học lại.

Không chỉ gia đình anh V. mà nhiều gia đình khác phải chạy đôn chạy đáo nhờ người trông trẻ. Ông bà nội ngoại được huy động từ quê ra để trông trẻ những ngày nghỉ Tết kéo dài.

Trường THPT Hòn Gai vắng học sinh sau Tết.

“Nghỉ dài không phải thêm thời gian sum vầy mà còn phát sinh bài toán trông trẻ, nhất là với những nhà mà cả bố lẫn mẹ đều đi làm ngay sau Tết, hoặc làm việc theo ca, theo chuyến. Nhà tôi nội ngoại ở xa nên đành đưa con theo mỗi lúc đi làm vì không gửi nhờ được ai”, anh N.V.A cho biết.

Với những gia đình công nhân làm ở khu công nghiệp, lao động dịch vụ, tiểu thương, tài xế, người làm nhà hàng khách sạn, nhịp làm việc thường bật lại rất nhanh sau mấy ngày Tết cao điểm. Trường học nghỉ thêm một tuần, đồng nghĩa gia đình phải “chạy” người trông con thêm một tuần.

Ở đô thị du lịch lượng lao động dịch vụ thường trở lại quầy hàng, bến bãi, điểm tham quan sớm. Trẻ nhỏ nghỉ dài tạo áp lực kép, vừa lo trông nom, vừa lo an toàn khi bố mẹ không thể kèm sát. Nhiều gia đình buộc phải chọn cách đi đâu đưa con theo đó, con theo mẹ ra quán, theo bố ra cửa hàng, ngồi chờ ở góc làm việc, hoặc gửi tạm tại nơi làm khi có điều kiện.

Tình huống này kéo dài dễ phát sinh rủi ro, trẻ tiếp xúc môi trường đông người, giao thông phức tạp, thiết bị điện, khu vực bếp núc, thang máy, công trình, hoặc đơn giản là trẻ chán, bứt rứt, nghịch ngợm khi bị “giam” trong không gian người lớn làm việc.

Kỳ nghỉ dài cũng khiến nhịp sinh hoạt của học sinh bị xáo trộn. Sau Tết, nhiều em thức khuya, dậy muộn, nếp học tập lỏng dần, thời gian dùng điện thoại tăng, vận động giảm. Đến lúc quay lại trường, việc kéo học sinh vào nề nếp thường khó hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Trước băn khoăn của dư luận về chuyện nghỉ dài, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết lịch nghỉ được xây dựng theo kế hoạch năm học, đảm bảo quy định học sinh được nghỉ Tết 14 ngày. Sở lý giải một số địa phương cho học sinh nghỉ sớm nên đi học lại sớm, còn Quảng Ninh bắt đầu nghỉ từ 26 tháng Chạp nên thời điểm quay lại trường muộn hơn, đồng thời việc ngày 1/3 trùng Chủ nhật khiến kỳ nghỉ dài thêm khi tính theo nhịp tuần.

Kỳ nghỉ dài cũng khiến nhịp sinh hoạt của học sinh bị xáo trộn.

Theo lý giải, mặc dù nghỉ dài nhưng vẫn đảm bảo khung thời gian năm học và số tiết theo chương trình và phù hợp thực tiễn địa phương, bao gồm giao thông, thời tiết, an toàn, điều kiện đi lại của học sinh vùng xa. Khi kỳ nghỉ được thực hiện theo văn bản kế hoạch năm học, các trường sẽ có phương án điều chỉnh tiến độ, bố trí nội dung ôn tập và kiểm tra phù hợp, tránh dồn ép ngay sau Tết, hạn chế gây sốc nhịp học đối với học sinh tiểu học, THCS.

Trước đó, một số địa phương khác cho học sinh nghỉ từ 11 đến 12 ngày. Tây Ninh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). TPHCM, Cần Thơ và Hà Tĩnh cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày, song thời gian cụ thể có khác nhau: Hà Tĩnh nghỉ từ 13/2 đến 23/2; trong khi TPHCM và Cần Thơ nghỉ từ 12/2 đến 22/2.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội là địa phương có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất. Theo kế hoạch, học sinh, sinh viên và cán bộ ngành giáo dục nghỉ Tết 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2. Tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh Hà Nội là 9 ngày.