Sau nghỉ Tết dài, hiệu trưởng hiến kế 'tăng mood' cho học sinh ngày trở lại

Anh Nhàn
TPO - Sau kỳ nghỉ Tết, một số học sinh vẫn còn dư âm không khí vui xuân nên chưa kịp bắt nhịp lại với nề nếp sinh hoạt và học tập thường ngày. Nhiều hiệu trưởng và chuyên gia giáo dục chỉ ra cách khởi động nhẹ nhàng, không áp lực, giúp học sinh nhanh chóng lấy lại hứng thú học tập.

Khởi động nhẹ nhàng

Ông Lê Ngọc Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu) cho rằng sau những ngày vui xuân, thức khuya, dậy muộn và sinh hoạt thoải mái, học sinh khó thích nghi ngay với giờ giấc học tập. Đặc biệt với học sinh tiểu học, sự thay đổi đột ngột dễ gây cảm giác hụt hẫng, chán nản trong những ngày đầu trở lại trường.

75cbd954726dfc33a57c.jpg
e844b622021b8c45d50a.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân xem múa lân trong ngày đầu quay trở lại trường

Theo ông Phong, nhà trường cần tổ chức các hoạt động khởi động nhẹ nhàng thay vì vào chương trình học với cường độ cao ngay từ ngày đầu. Có thể tập trung ổn định dưới sân, hát tập thể, cho học sinh xem hình ảnh về hoạt động ngày Tết như mua sắm, dọn dẹp, đón giao thừa, chúc Tết ông bà, thầy cô, tham quan vui chơi để giáo dục ý nghĩa truyền thống.

"Giáo viên nên dành thời gian sinh hoạt lớp, hỏi thăm học sinh, khuyến khích chia sẻ trải nghiệm, viết lời chúc Tết, viết cảm nghĩ về ngày Tết. Trước khi vào bài mới, cần ôn tập kiến thức cũ, tăng cường trò chơi học tập, hoạt động nhóm, ghi nhận nỗ lực của học sinh và tuyệt đối không tạo áp lực", ông Phong nói thêm.

Không kiểm tra bài cũ

Tại Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, trong ngày đầu tiên, Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách và giáo viên tổ chức đón học sinh tại cổng trường, Hiệu trưởng phát biểu chào năm mới và tổ chức cho học sinh xem múa lân chào xuân.

Giáo viên tại lớp có thể chọn một đến hai hoạt động như vẽ tranh Ngày Tết của em, chúc Tết thầy cô và bạn bè, hát tập thể, trò chơi nhẹ nhàng hoặc lì xì đầu năm.

Nhà trường lưu ý không kiểm tra bài cũ ngay ngày đầu hoặc tạo áp lực học tập. Phụ huynh được khuyến nghị đưa con đi học đúng giờ, nhắc con ngủ sớm, chuẩn bị đầy đủ sách vở và phối hợp với giáo viên ổn định tâm lý cho học sinh.

dd139a9830a1beffe7b0.jpg
Học sinh nhận lì xì trong ngày đầu quay trở lại trường

Đưa ra lời khuyên với phụ huynh, bà Nguyễn Thị Thanh Thế - Chuyên viên quản lý chuyên môn một công ty gia sư cho rằng, phụ huynh nên giúp con ổn định lại giờ giấc ngủ nghỉ, hạn chế thiết bị điện tử buổi tối, quan tâm đến cảm xúc của con khi quay lại trường và cùng con xem lại thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở để tạo bước chuyển mềm giữa nghỉ và học. Trong tuần đầu, nên tập trung duy trì nhịp độ thay vì thành tích.

Với học sinh cuối cấp lớp 9 và lớp 12, bà Thế cho rằng đây không phải thời điểm học nhiều nhất mà là giai đoạn học có chiến lược và giữ phong độ ổn định.

Sau khi quay lại trường, các em cần nâng mức tập trung, lập kế hoạch ôn tập trải đều theo ngày, duy trì một ngày giảm tốc mỗi tuần để tái tạo năng lượng và giữ mục tiêu học tập một cách vững vàng nhưng không tự gây áp lực.

Anh Nhàn
