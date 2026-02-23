Bộ GD&ĐT sửa quy định về cộng điểm ưu tiên theo khu vực

TPO - Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, trong đó sửa quy định về chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực. Thí sinh thuộc các khu vực ưu tiên được cộng mức điểm thấp nhất là 0,25 điểm và cao nhất là 0,75 điểm.

Theo đó, thí sinh thuộc khu vực ưu tiên được cộng từ 0,25 đến 0,75 điểm. Cụ thể, thí sinh ở khu vực 2, được cộng mức điểm ưu tiên thấp nhất là 0,25 điểm; thí sinh ở khu vực 2 nông thôn được cộng 0,5 điểm; thí sinh khu vực 1 được cộng điểm ưu tiên cao nhất là 0,75 điểm.

Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề). Nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng.

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) và một năm kế tiếp.

Trước đó, theo dự thảo, Bộ GD&ĐT chỉ cộng điểm ưu tiên từ mức 0,25 - 0,5 điểm cho thí sinh có nơi thường trú trong thời gian học THPT từ 3 năm trở lên tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… đồng thời học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học THPT.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, nội dung này nhận được nhiều kiến nghị xem xét lại vì sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, việc đối chiếu nơi cư trú của thí sinh với các danh mục khu vực ưu tiên trước đây không còn thuận lợi.

Bên cạnh đó, thực tế có tình trạng thí sinh thay đổi nơi thường trú nhưng chưa cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gây lúng túng cho các nhà trường khi xác nhận đối tượng ưu tiên. Do đó, các ý kiến đề nghị xét ưu tiên theo địa điểm trường THPT nơi học sinh theo học thay vì nơi cư trú.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng quy định cộng điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách với mức điểm cộng từ 1 đến 2 điểm.

Trong đó, nhóm ưu tiên 1 được cộng 2 điểm gồm: thí sinh người dân tộc thiểu số được hưởng ưu tiên khu vực 1; quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ và được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ…

Đối tượng ưu tiên khác được cộng 1 điểm gồm: người khuyết tật nặng có giấy xác nhận, giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%...

Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất.