Đại học Y dược Hải Phòng: Lọt top 10 trường đại học đạt chuẩn chất lượng

TP - Theo kết quả đánh giá của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Trường Đại học Y dược Hải Phòng lọt top 10 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đạt chuẩn trong nước. Qua đó, khẳng định tầm vóc và uy tín của một trường đại học khối chăm sóc sức khỏe hàng đầu của cả nước.

Khẳng định vị thế trường đại học hàng đầu cả nước

Tháng 10/2025, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Ban giám hiệu Trường Đại học Y dược Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kết quả đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn trong nước có 200 trường và theo tiêu chuẩn nước ngoài với 17 trường. Kết quả kiểm định, đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước chu kỳ 2 (V2) thể hiện, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nằm trong top 10.

Khuôn viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Các cơ sở giáo dục được đánh giá điểm trung bình lần lượt ở 4 tiêu chí: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

Trường Đại học Y dược Hải Phòng đạt 4.15 điểm, bằng điểm với Đại học Y Hà Nội và xếp thứ 9 trong số 10 trường cao nhất. Trong đó, tiêu chí “Đảm bảo chất lượng về hệ thống” và “Kết quả hoạt động” của trường đạt 4.23, mức cao hàng đầu cả nước. Qua đó khẳng định về tầm vóc, uy tín của nhà trường, những công trình nghiên cứu khoa học giá trị được ghi nhận trong nước và quốc tế.

Đại học Y dược Hải Phòng đã đào tạo hàng chục nghìn bác sĩ, y sĩ, dược sĩ…

Để có được thành tựu này, Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo, tăng cường kết nối giữa lý thuyết và thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành y. Bên cạnh đó, công tác kiểm định và đánh giá được triển khai thường xuyên, đảm bảo mọi chương trình đào tạo đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong nước, hướng tới chuẩn quốc tế.

Động lực tiếp tục đổi mới và hội nhập

PGS.TS Nguyễn Văn Khải – Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng khẳng định, 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, nhà trường mở mới 13 chương trình đào tạo sau đại học và đang hoàn thiện hồ sơ mở thêm 15 chương trình khác, nâng tổng số chương trình sau đại học lên 72.

Riêng năm học 2024-2025, nhà trường đã hoàn thành đánh giá 3 chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược lý - Dược Lâm sàng; Xét nghiệm Y học trình độ thạc sĩ; Y học dự phòng trình độ đại học. Công tác tuyển sinh cũng được duy trì ổn định với 1.589 sinh viên đại học và 1.057 học viên sau đại học. Đến nay, trường đã hoàn thành kiểm định, đánh giá hầu hết các chuẩn chương trình đào tạo theo quyết định của Bộ GD&ĐT, trong đó có nhiều chương trình đào tạo được kiểm định đầu tiên trong các trường đại học khối ngành đào tạo sức khỏe.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng chia sẻ, suốt hàng chục năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 21.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y khoa; 31 Tiến sĩ, 718 Thạc sĩ; 162 bác sĩ nội trú, 623 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 2.581 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Qua đó, góp phần vào chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường cũng tích cực hợp tác với nhiều tổ chức, đại học danh tiếng thế giới như: WHO, ANRS, ANM, Wallonie-Bruxelles, Đại học Kanazawa, Đại học Okayama, Đại học TMU, CNU...