Đại học Duy Tân cung chúc Tân Xuân với MV 'Đón Xuân'

“Đón Xuân” quả thực là một bài ca chào đón mùa xuân của mọi nhà, khi giai điệu quen thuộc này luôn được cất lên từ những mái ấm hay những không gian rộng mở trên các cung đường mùa xuân mỗi dịp Tết đến.

MV "Đón Xuân" do Xưởng phim Én Bạc thực hiện

Lời ca vui tươi, trẻ trung hòa cùng giai điệu rộn ràng, sôi nổi đã thổi vào khúc ca xuân ấy một nguồn năng lượng tươi mới, mang đến sức sống lâu dài và ngân vang mãi theo thời gian.

Các ca sĩ của ĐH Duy Tân hòa giọng trong MV “Đón Xuân"

MV “Đón Xuân” được sản xuất bởi Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) và thể hiện bởi bộ tứ ca sĩ Lê Vân, Xuân Ly, Khải Yến và Kim Thoa là các cán bộ, giảng viên của Đại học Duy Tân. Bốn nữ ca sĩ đã thổi bừng không khí mùa xuân bằng giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực, mang đến niềm vui tươi và tràn ngập hy vọng đến mọi nhà.

Phía sau ống kính là cả một mùa xuân đang đến

Trong niềm hân hoan chào đón năm mới, Đại học Duy Tân kính chúc bạn bè gần xa một năm Bính Ngọ thịnh vượng, vạn dặm bình an, mã đáo thành công trên mọi hành trình sắp tới.

Cùng thưởng thức MV "Đón xuân" đến từ Đại học Duy Tân nhé!

Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Trình bày: Lê Vân, Xuân Ly, Khải Yến, Kim Thoa

Đơn vị sản xuất: Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), Đại học Duy Tân