Lo ngại sự kiện ngoài trời chưa từng có tiền lệ

TPO - Màn tái hợp của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun đang vấp phải hàng loạt lo ngại khi sự kiện dự kiến thu hút tới 260.000 khán giả, kéo theo áp lực lớn về an ninh, kiểm soát đám đông và tình trạng tăng giá phòng khách sạn chóng mặt.

Nhóm nhạc Kpop BTS đánh dấu màn tái hợp đầy đủ sau 3 năm 9 tháng gián đoạn bằng buổi biểu diễn mang tính lịch sử tại Quảng trường Gwanghwamun.

Theo kế hoạch, nhóm tổ chức chương trình BTS Comeback Live: ARIRANG lúc 20h ngày 21/3 nhằm kỷ niệm phát hành album phòng thu mới Arirang. Đây là concert solo đầu tiên của một nghệ sĩ nhạc pop trong lịch sử quảng trường - địa điểm vốn chủ yếu dành cho các sự kiện chính trị và quốc gia.

Công ty quản lý BigHit Music cho biết việc lựa chọn địa điểm nhằm làm rõ chủ đề của album.

“Album Arirang ghi lại nguồn cội, bản sắc và những cảm xúc BTS muốn truyền tải ở thời điểm hiện tại. Với ý nghĩa biểu tượng của từ Arirang, chúng tôi muốn sân khấu trở lại sau quân ngũ của nhóm được tổ chức tại không gian đại diện rõ nét nhất cho Hàn Quốc”, công ty cho biết trong thông cáo.

Màn xuất hiện qua “Con đường Nhà Vua”

Nhóm đang đàm phán với Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc và chính quyền thủ đô Seoul về màn xuất hiện đặc biệt.

Theo hồ sơ xin cấp phép, các thành viên có thể di chuyển theo “Con đường Nhà Vua” bên trong Cung điện Gyeongbokgung. Nhóm xuất phát từ cổng Geunjeongmun và Heungnyemun, đi qua cổng chính Gwanghwamun rồi bước lên khu woldae (bệ nghi lễ) để tiến vào sân khấu.

Lộ trình di chuyển dài trong không gian quảng trường mở cũng làm dấy lên lo ngại về kiểm soát đám đông.

Giới chức dự kiến có thể có tới 260.000 người tham dự, buộc cơ quan chức năng phải triển khai phương án an ninh chủ động.

Seoul siết chặt an ninh, huy động lực lượng đặc nhiệm.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, ông Park Jeong Bo, cho biết một tổ công tác chuyên trách đã được thành lập để quản lý sự kiện. Khu vực tổ chức được chia thành bốn vùng mật độ gồm Core, Hot, Warm và Cold, sau đó tiếp tục phân thành 15 khu nhỏ nhằm ngăn chặn tình trạng chen lấn.

“Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho người dân thông qua các biện pháp quản lý đám đông nghiêm ngặt”, ông Park nhấn mạnh.

13 đội phòng chống tội phạm bạo lực từ 9 đồn cảnh sát sẽ tuần tra khu vực nhằm ngăn ngừa xô xát và gây rối, trong khi lực lượng đặc nhiệm luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống khủng bố.

Về giao thông, tàu điện ngầm có thể bỏ qua ga Gwanghwamun nếu tình trạng quá tải trở nên nguy hiểm, đồng thời nhiều tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình.

“Ác mộng” giá phòng khách sạn

Trong khi phương án an ninh đã được chuẩn bị, chính quyền thành phố lại đối mặt với chỉ trích vì phản ứng chậm trước tình trạng tăng giá phòng lưu trú.

Dù việc đặt vé chỉ bắt đầu từ ngày 23/2, phần lớn khách sạn quanh khu vực Gwanghwamun đã kín phòng cho cuối tuần diễn ra concert. Những phòng còn lại tăng giá chóng mặt, một số nhà nghỉ thậm chí niêm yết mức 1 triệu won (khoảng 693 USD)/đêm.

Nhiều ý kiến cho rằng chiến dịch kiểm tra giá là quá muộn khi giới đầu cơ và các cơ sở lưu trú đã “ôm” gần hết nguồn cung.

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon cho biết: “Concert này là cơ hội vàng để khẳng định sức hấp dẫn của Seoul với tư cách thủ đô văn hóa toàn cầu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn và ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý”.

Hiện các thanh tra thành phố kiểm tra những khách sạn lớn về hành vi nâng giá và dự kiến mở rộng kiểm tra sang các nhà nghỉ nhỏ trong tuần tới.

Chỉ còn hai tháng trước sự kiện ngoài trời chưa từng có tiền lệ này, thành công của màn tái xuất BTS sẽ phụ thuộc vào chất lượng biểu diễn và khả năng ban tổ chức xử lý hiệu quả những thách thức hậu cần và an ninh đang đặt ra.