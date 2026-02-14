Cú đánh úp của Hà Anh Tuấn

TPO - Đúng 14h02 ngày 14/2, Hà Anh Tuấn phát hành đồng loạt 34 video live stage cùng album “Sketch A Rose” trên các nền tảng số. Đây là món quà Valentine khép lại hành trình hai năm nam ca sĩ đưa concert Việt đến những sân khấu biểu tượng thế giới.

Từ “nhà hát con sò” đến Dolby Theatre

Hai năm qua, chuỗi concert Sketch A Rose và The Rose của Hà Anh Tuấn đi qua nhiều thành phố, trong đó có các điểm diễn ở Sydney Opera House, Esplanade - Theatres on the Bay và Dolby Theatre.

Ở mỗi điểm dừng, nam ca sĩ lựa chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc với dàn dựng chỉn chu.

Tại "nhà hát con sò” Sydney Opera House, anh thể hiện Chuyện của mùa đông, Vẹn nguyên cùng liên khúc Cô gái ngày hôm qua - Cô gái đến từ hôm qua.

Ở Esplanade (Singapore), khán giả nghe lại Hoa hồng, Khách thơ, Những khi đầy vơi những khi ngây dại. Trong khi đó, sân khấu Dolby Theatre (Los Angeles) ghi dấu bằng Áo anh sứt chỉ đường tà cùng nhiều liên khúc trải dài từ nhạc xưa đến nhạc trẻ.

Tại Đà Lạt, không gian ngoài trời của The Rose mang màu sắc khác, với Thành phố sương, Em, Lạ lùng hay liên khúc Tháng mấy em nhớ anh - Hoa hồng - Phố mùa đông.

Theo báo cáo của Kompa, chuỗi concert Sketch A Rose nằm trong Top 10 Music Festival & Concert nổi bật năm 2025. Gần đây, YouNet Media cũng xếp concert The Rose tại Đà Lạt vào nhóm sự kiện âm nhạc nổi bật tháng 1/2026. Những thống kê này phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu âm nhạc Hà Anh Tuấn sau nhiều năm hoạt động.

Thay vì giữ lại tư liệu như một đặc quyền của người tham dự, Hà Anh Tuấn chọn công bố toàn bộ trên YouTube và các nền tảng số, với chất lượng hình ảnh 4K. Khán giả từng có mặt tại nhà hát có dịp sống lại ký ức, trong khi người chưa tham dự được tiếp cận gần hơn với không khí concert.

Hà Anh Tuấn từng chia sẻ anh không đo hành trình bằng số vé bán ra hay lượt xem, mà bằng khả năng âm nhạc tạo nên nhịp cầu kết nối.

“Sketch A Rose” và dấu ấn hợp tác quốc tế

Cùng thời điểm ra mắt loạt live stage, album phòng thu Sketch A Rose chính thức có mặt trên các nền tảng nhạc số. Trước đó, phiên bản vật lý từng “cháy hàng” khi mở bán, trở thành sản phẩm sưu tầm của người hâm mộ.

Album gồm 10 ca khúc mới: Hoa hồng (Phan Mạnh Quỳnh), Em (Vũ Cát Tường), Những khi đầy vơi, những khi ngây dại và Khách thơ (Thành Nghiệp), Còn nhớ và Ta chào nhau (Vũ.), Từ đống tro tàn, Địa đàng (Trần Duy Khang), Vẹn nguyên (Hoàng Dũng) cùng Dear Memory - Ký ức hoa hồng.

Điểm nhấn của album là màn kết hợp với nghệ sĩ piano Hàn Quốc Yiruma trong Dear Memory - Ký ức hoa hồng. Sự hợp tác này được xem là bước nối dài cho tham vọng đưa nhạc Việt tiệm cận chuẩn mực sản xuất quốc tế.

Trong khi thị trường sôi động dịp Tết và Valentine, việc lựa chọn 14h02 ngày 14/2 để phát hành đồng loạt 44 sản phẩm (34 live stage và 10 bản audio) là món quà tri ân khán giả - những “tri kỷ” đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu.

Sau hai năm liên tiếp tổ chức concert ở nhiều thành phố, phát hành trọn vẹn dự án trên không gian số, Hà Anh Tuấn xây dựng di sản âm nhạc theo hướng bền vững. Anh đầu tư cho chất lượng, lưu trữ dài lâu và mở rộng khả năng tiếp cận. Thay vì chỉ dừng lại ở khoảnh khắc sân khấu, anh biến trải nghiệm nhà hát thành nội dung có thể xem lại bất cứ lúc nào.