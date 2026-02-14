MV 'Bống Bống Bang Bang' quay trở lại

TPO - MV “Bống Bống Bang Bang” của nhóm 365 trở lại trên YouTube sau nhiều ngày không hiển thị, giữ nguyên hơn 630 triệu lượt xem tích lũy suốt gần 10 năm.

Ngày 14/2, diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thông báo MV Bống Bống Bang Bang do 365daband thể hiện đã được khôi phục. Theo ghi nhận hiện tại, video đạt khoảng 634 triệu lượt xem, một triệu lượt thích sau gần 10 năm phát hành.

Cô chia sẻ: “Tết này vẫn mở Bống Bống Bang Bang cho các con được. Cám ơn sự yêu quý mà mọi người đã dành cho ca khúc trong suốt thời gian qua. Cám ơn Will đã giúp mẹ Gạo lấy lại kênh trong một nốt nhạc...”.

Trước đó, ca sĩ Will - thành viên nhóm - cho biết đã liên hệ với bên thứ ba để xử lý sự cố. MV ban đầu được đăng tải trên kênh YouTube 365daband, sau đó đổi tên thành Studio68. Tuy nhiên kênh này bất ngờ rơi vào tình trạng không hoạt động, khiến video không còn hiển thị công khai. Khi người dùng truy cập đường link cũ từng đạt hơn 630 triệu lượt xem, hệ thống thông báo “Video không có sẵn”.

MV Bống Bống Bang Bang trở lại đúng ngày 14/2.

Việc MV biến mất từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối, cho rằng đây là một trong những sản phẩm âm nhạc gắn liền tuổi thơ của khán giả nhỏ tuổi suốt nhiều năm qua. Không ít người từng kỳ vọng ca khúc có thể chạm mốc một tỷ lượt xem nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Bống Bống Bang Bang ra mắt năm 2016 trong dự án quảng bá phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Nhờ giai điệu vui tươi, tiết tấu rộn ràng cùng ca từ đơn giản, dễ thuộc, bài hát nhanh chóng lan tỏa. Chỉ sau hơn sáu tháng phát hành, MV đã cán mốc 100 triệu lượt xem - thành tích nổi bật với một sản phẩm nhạc phim thời điểm đó.

Trước khi gặp sự cố, video từng nằm trong nhóm các MV ca nhạc có lượt xem cao nhất Việt Nam. Sản phẩm đứng thứ tư về lượng xem, sau các ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Một con vịt, Cả nhà thương nhau, A con cá sấu. Việc duy trì lượng truy cập lớn suốt nhiều năm được cho là đến từ thói quen sinh hoạt phổ biến của nhiều gia đình. MV duy trì lượt xem ổn định mà không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Sự trở lại của video đúng dịp Valentine và cận Tết Nguyên đán được xem là tin vui với khán giả nhỏ tuổi lẫn những người từng theo dõi nhóm 365 từ những ngày đầu. Sau khi được khôi phục, MV tiếp tục giữ nguyên số lượt xem tích lũy trước đó.