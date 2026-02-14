Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lê Dương Bảo Lâm vừa lên tiếng sau khi vợ anh bị phản ánh bán rau muống ngâm chua kém chất lượng. Nam diễn viên cho biết sẽ hoàn tiền và gửi lời xin lỗi tới những khách hàng gặp vấn đề với sản phẩm.

Những ngày qua, Quỳnh Quỳnh - vợ của Lê Dương Bảo Lâm - bị phản ánh bán sản phẩm Tết kém chất lượng. Mặt hàng rau muống ngâm chua được Quỳnh Quỳnh livestream rầm rộ bị khán giả phản ánh không như quảng cáo, có dấu hiệu lên men, hỏng.

Giữa ồn ào bị gọi tên, kéo vào vụ việc bán hàng online của vợ, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trên livestream. Nam diễn viên nói: “Đồ nhà làm nên mọi người thông cảm vấn đề đó. Nếu có bị gì thì tôi chuyển tiền lại, kèm theo một lời xin lỗi mấy chị liền. Ai ăn bị cái gì cứ nói, tôi trả tiền liền ở đây luôn. Ai báo chua hay gì đó, quay lại cái hộp rồi trả tiền lại luôn”.

629754629-1492493076212588-5026747056965373238-n.jpg
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi, hoàn tiền sau khi bị khán giả phản ánh bán hàng kém chất lượng.

Trong các phiên livestream bán hàng trước đó, Quỳnh Quỳnh công khai mọi công đoạn làm ra món rau muống ngâm chua, từ quá trình sơ chế nguyên liệu, đóng gói và sau đó là giới thiệu sản phẩm. Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần xuất hiện để hỗ trợ quảng bá. Nam nghệ sĩ từng ép đàn em thân thiết là Hieuthuhai làm gương mặt đại diện, giới thiệu cho món rau muống ngâm chua.

Sau khi sản phẩm được giao đến tay người mua, khách hàng đăng video và bài viết phản ánh trải nghiệm không hài lòng. Nhiều tài khoản cho rằng rau muống có vị đắng, chua gắt, giống tình trạng lên men quá mức. Một số ý kiến khác đề cập đến việc đóng gói chưa chắc chắn, khiến sản phẩm bị đổ hoặc ảnh hưởng chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Bên cạnh các phản hồi tiêu cực, cũng có người cho rằng thực phẩm lên men có thể thay đổi hương vị tùy điều kiện bảo quản và khẩu vị từng người. Tuy vậy, tranh luận vẫn lan rộng do sản phẩm được bán với số lượng lớn qua livestream và gắn với tên tuổi người nổi tiếng.

Đây không phải lần đầu vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm gây bàn tán vì bán hàng online. Cả hai từng bị một số khách hàng chê giỏ quà Tết tự đóng gói có chất lượng chưa tương xứng với giá bán. Một sản phẩm khác là nước giặt cũng từng bị phản ánh dung tích giữa các túi không đồng đều. Các sự việc sau đó không có thông tin xử lý cụ thể nhưng tiếp tục được nhắc lại khi tranh cãi mới xuất hiện.

Trạch Dương
#Bán hàng online bị phản ánh #Sản phẩm rau muống ngâm chua kém chất lượng #Nghệ sĩ hỗ trợ quảng bá sản phẩm #Phản hồi tiêu cực từ khách hàng #Tranh luận về chất lượng thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục