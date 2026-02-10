Hơn 20 hoa hậu, á hậu gói 1.000 bánh chưng, hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho hoàn cảnh khó khăn

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hơn 20 hoa hậu, á hậu, nam vương cùng dàn thí sinh Miss World Vietnam 2025 cùng mặc áo bà ba, tự tay gói bánh chưng, bánh tét tại chương trình Tết Hạnh Phúc với chủ đề Tết ấm no, lan tỏa điều tử tế.

Chương trình Tết hạnh phúc mùa 4 nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Ủy ban MTTQ và UBND phường Gia Định tổ chức.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Kim Thu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM, bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Định, ông Cao Hồng Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Gia Định, bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Định, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Gia Định, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng HUTECH.

Đồng hành xuyên suốt là dàn hoa hậu, á hậu, nam vương và các mạnh thường quân. Trong không gian được trang trí đậm sắc xuân, gần 20 hoa hậu, á hậu như Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Ý Nhi, Quế Anh, Kiều Duy, Hera Ngọc Hằng, Tường San, Hạnh Nguyên, Cẩm Ly… mặc áo bà ba truyền thống, trực tiếp thực hiện từng công đoạn gói bánh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lâu năm.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Đinh Ta Bi diện áo dài trang nhã, góp sức hoàn thiện hàng nghìn chiếc bánh gửi tặng người khó khăn.

Hơn 20 hoa hậu, người đẹp Miss World Vietnam 2025 tham gia hoạt động gói bánh chưng ngày Tết.

Hoạt động tái hiện nét văn hóa Tết truyền thống, tạo nên bầu không khí gắn kết giữa nghệ sĩ, chính quyền địa phương và cộng đồng, mở đầu đầy ý nghĩa cho chuỗi hoạt động thiện nguyện.

Sau chuỗi hoạt động gói bánh mừng xuân, ban tổ chức trao vé xe về quê, lì xì và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Không khí xuân thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ từ Hera Ngọc Hằng, Ngô Thái Ngân, Phan Như Thùy… trước khi người dân bước vào phiên chợ 0 đồng, nơi họ được tự do lựa chọn trứng, sữa, mì, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ban tổ chức đã trao 1.000 phần quà, gồm 500 phần cho người cao tuổi và 500 phần cho thiếu nhi, kèm lì xì và vé xe đoàn viên.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và các người đẹp trao quà cho trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng.

Chia sẻ tại chương trình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết những phần quà được trao đi là sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, từ người góp công sức, người mang lời ca tiếng hát đến các mạnh thường quân ủng hộ hiện kim và hiện vật, với mong muốn trong những năm tới con số 1.000 phần quà có thể tăng lên 3.000-5.000 phần.

Tổng giá trị hỗ trợ của Tết hạnh phúc mùa 4 vượt hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm tiền lì xì, vé xe và quà Tết. Hơn 2.000 bánh chưng, bánh tét cùng hơn 1.000 phần lạp xưởng được đóng góp bởi các mạnh thường quân và nhãn hàng đồng hành.

Nhiều hoa hậu, á hậu cũng trực tiếp chung tay đóng góp như Á hậu Thu Trà ủng hộ 200 bao lì xì trị giá 100 triệu đồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng 40 bao lì xì trị giá 20 triệu đồng, Hoa hậu Yến Nhi, Kiều Duy, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Ý Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc tài trợ các chuyến xe đoàn viên và quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ.