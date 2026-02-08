Chuyện Tuấn Trần và Phương Anh Đào

TPO - Sau buổi premiere ngày 7/2, "Báu vật trời cho" gây chú ý khi kể câu chuyện mẹ đơn thân do Phương Anh Đào thủ vai, rơi vào những tình huống tréo ngoe giữa ba người đàn ông do Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan và Khương Lê đảm nhận. Ở buổi giao lưu nhanh với khán giả, khoảnh khắc Phương Anh Đào tình tứ với Tuấn Trần nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Khoảnh khắc Phương Anh Đào và Tuấn Trần chăm sóc nhau ở hậu trường.

Ba trai đẹp vây quanh Phương Anh Đào mùa phim Tết

Ngày 7/2, buổi premiere phim điện ảnh Báu vật trời cho diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và khán giả. Sự kiện đánh dấu thời điểm tác phẩm chính thức ra mắt công chúng trước khi bước vào đường đua phòng vé dịp Tết.

Nội dung phim xoay quanh Ngọc do Phương Anh Đào thủ vai - mẹ đơn thân đưa con trai rời thành phố để chạy trốn quá khứ. Cô bất ngờ rơi vào mối quan hệ tréo ngoe với ba người đàn ông gồm Hồng do Tuấn Trần đảm nhận, ông Thiên do Quách Ngọc Ngoan thể hiện và Beo do Khương Lê thủ vai. Những cuộc chạm mặt liên tiếp kéo họ vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi sự thật về đứa trẻ dần được hé lộ.

' Bộ ba trai đẹp gồm Tuấn Trần, Khương Lê và Quách Ngọc Ngoan theo đuổi "mẹ đơn thân" Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho.

Phương Anh Đào xuất hiện sau 3 năm tạm rời xa điện ảnh. Sự trở lại của cô trong Báu vật trời cho được xem là dấu mốc đáng chú ý, khi nữ diễn viên đảm nhận vai bà mẹ đơn thân, được đến ba trai đẹp bao vây trong phim. Tại sự kiện, Phương Anh Đào nhận được nhiều lời khen về phong thái chín chắn, điềm đạm, đúng với tinh thần của nhân vật mà cô thể hiện trong phim.

Tuấn Trần ngồi xe lăn đến premiere

Tại buổi giao lưu, Tuấn Trần xuất hiện trong tình trạng chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đứt dây chằng, phải ngồi xe lăn để tham dự. Anh gửi lời xin lỗi vì không thể đứng chào khán giả và chia sẻ: “Dù vậy, tôi rất tâm huyết với bộ phim này. Tôi mong anh chị em giúp lan tỏa bộ phim đến thật nhiều khán giả”.

Nam diễn viên cũng nói thêm về quá trình hóa thân vào vai chàng trai làng chài:

“Tôi cũng trao đổi nhiều với đạo diễn. Tôi muốn khán giả phải tin nhân vật này thực sự ở làng chài. Phía sản xuất cũng xếp nhiều lịch để tôi thực hành điều khiển những phương tiện thường thấy ở biển. Nhưng lúc ra đến biển, tôi nôn nhiều lần. Quay ngoài biển đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nên mọi thứ diễn ra rất lâu. Đó là thử thách lớn nhất của chúng tôi”.

Tuấn Trần bị đứt dây chằng, phải ngồi xe lăn đến buổi premiere.

Lê Thanh Sơn không giấu được xúc động khi nhìn khán phòng kín chỗ. Báu vật trời cho là "lần làm lại" của đạo diễn và Lê Thanh Sơn sau lần hợp tác ngã đau, thua lỗ nặng ở Móng vuốt (2024).

“Tôi chưa bao giờ nghĩ phim này sẽ chiếu được IMAX. Chúng tôi thậm chí còn không nghĩ về điều này. Khi bắt đầu quay, chúng tôi còn tính quay ‘ăn gian’ bằng phông xanh. Tôi và DOP cũng có những mâu thuẫn nhất định về mặt tiêu chuẩn. Và cuối cùng, anh ấy đã chiến thắng để phim được chiếu định dạng chất lượng cao", Lê Thanh Sơn nói.

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về áp lực doanh thu: “Áp lực thì ai cũng áp lực. Tôi làm phim thương mại, yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu. Với vai trò là đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp Tết năm nay”.

Lần đầu tham gia đường đua phim Tết, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận tuyến vai hài, khiến nhiều người không nhận ra. Trong phần chia sẻ, nam diễn viên nói: "Tôi vinh dự khi thấy được sự ủng hộ của mọi người. Đây là lần đầu tôi đóng phim Tết, và cũng là lần đầu đóng vai hài hước như vậy. Tôi cũng tò mò xem ông Thiên trên màn ảnh sẽ như nào. Tôi hy vọng mình đã mang được một chút niềm vui đến với mọi người”.

Sau bộ phim hơn 200 tỷ đồng của Thu Trang, Võ Tấn Phát tiếp tục đóng tuyến vai hài. Đây cũng là lần hợp tác ăn ý tiếp theo giữa nam diễn viên và Tuấn Trần sau Làm giàu với ma 2. Tại buổi ra mắt, Tấn Phát nói: “Đây cũng là vai diễn thú vị của tôi. Dàn cast tương đối thiếu visual, nên cần có tôi. Mong mọi người lan tỏa hình ảnh này đến nhiều khán giả hơn nữa. Phim là phân loại K, nên cả nhà đều sẽ có thể ra rạp coi cùng nhau”.

Nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ sự hồi hộp khi lần đầu xem phim của mình trong rạp. Phim cũng có sự tham gia của NSND Kim Xuân, mang đến màu sắc gia đình gần gũi đúng tinh thần tác phẩm.

Hậu trường giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần

Sau buổi premiere, Phương Anh Đào và Tuấn Trần có phần giao lưu nhanh với báo chí. Do chấn thương dây chằng, Tuấn Trần chỉ có thể ngồi xe lăn và liên tục gửi lời xin lỗi vì không thể đứng trao đổi cùng mọi người.

Khoảnh khắc được Tiền Phong ghi lại khi Phương Anh Đào xuất hiện với trang phục hở vai. Tuấn Trần đã chủ động cởi áo khoác của mình để đưa cho bạn diễn. Hình ảnh nữ diễn viên khoác áo của Tuấn Trần nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Trong phần phỏng vấn, Tuấn Trần nhận nhiều câu hỏi xoay quanh bạn diễn. Anh chia sẻ: “Nếu Phương Anh Đào nói tôi là bạn diễn ăn ý nhất, thì tôi cũng chỉ đóng phim được với Phương Anh Đào”.

Nam diễn viên cho biết anh mong có thêm cơ hội hợp tác cùng Phương Anh Đào trong các dự án sắp tới. Tuy vậy, anh cũng bày tỏ mong muốn được thử sức ở những vai diễn đối đầu với nữ diễn viên trên màn ảnh để mang đến hình ảnh mới cho khán giả.