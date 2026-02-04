Mai Tài Phến: 'Chị Mỹ Tâm cho tôi cảm giác an tâm'

TPO - Tại showcase phim "Tài", Mỹ Tâm nói cô phải xin vai trong phim của mình, thậm chí không biết có được xuất hiện trên phim không. Nữ nghệ sĩ cho biết nếu có góp mặt, đó chỉ là những vai rất nhỏ như ve chai, y tá… còn vai trò lớn nhất của cô trong dự án vẫn là nhà sản xuất.

Chiều 3/2, buổi showcase giới thiệu phim điện ảnh Tài do Mỹ Tâm tham gia sản xuất, đóng chính, đạo diễn là Mai Tài Phến. Sự kiện có sự tham gia của Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn, Vinh Râu, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi và Ray Nguyễn.

Mở đầu buổi họp báo, Mỹ Tâm nói cô trân trọng sự có mặt của ê-kíp. Nói về hành trình tham gia dự án, cô chia sẻ chi tiết: “Kịch bản ban đầu có thêm những nhà đầu tư khác. Tôi cũng không có ý định làm nhà sản xuất cho dự án lần này. Sau một năm cân đo, chỉnh sửa, Mai Tài Phến đã thuyết phục được tôi tham gia. Tôi tin Phến sẽ là người làm được tốt nhất khi vừa là biên kịch, đạo diễn lẫn đóng chính. Tôi chỉ tham gia chỉnh sửa tầm 10% kịch bản này”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng là nhà sản xuất, diễn viên trong Tài.

Tài đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm sau 7 năm, kể từ Chị trợ lý của anh. Nữ ca sĩ nói cô thấy may mắn vì được khán giả nhớ đến trong lĩnh vực diễn xuất: “Đến giờ, tôi thấy mình may mắn khi vẫn nhận được những câu hỏi về việc làm phim hay đóng phim. Thời gian đó, tôi tìm kiếm những vai diễn mình có thể phù hợp, đảm nhận được. Và đó còn là cái duyên”.

Nhận định về tinh thần bộ phim ra rạp sau Tết, Mỹ Tâm nói: “Đây là bộ phim tâm lý, gia đình, tình cảm. Mai Tài Phến đóng nhiều loại vai, thể loại phim khác nhau. Phến cũng là người miền Tây, có nhiều trải nghiệm, câu chuyện của cá nhân. Đây không hẳn là bộ phim nói về miền Tây, càng không phải phim hành động hay tình cảm quá nhiều. Mọi thứ kết hợp lại một cách hài hòa như một bức tranh. Tôi rất thích những góc quay, bối cảnh của phim này vì rất lạ”.

Chia sẻ về vai diễn trong phim, Mỹ Tâm nói theo cách "có cũng được, không có cũng không sao". “Tôi còn không biết mình có xuất hiện trong phim không. Tôi có xin vai, nhưng cũng chỉ đóng chút thôi. Trong phim có người bán ve chai, có y tá, có nhiều nghề khác nữa nên chắc phải chờ phim ra để mọi người xem. Tôi cũng xác định không đóng nhiều, chỉ góp chút sức để tạo ra thành phẩm cùng anh em ê-kíp. Vai của tôi trong phim chắc nhiều nhất sẽ là nhà sản xuất”, giọng ca Hẹn ước từ hư vô chia sẻ thêm.

Về quá trình làm việc, Mỹ Tâm nói có lúc cô tranh cãi với Mai Tài Phến. “Trong quá trình làm việc, chúng tôi có những tranh cãi, thậm chí rất lớn. Cả hai đôi khi không tìm được điểm chung. Cách giải quyết duy nhất là tự ngồi suy nghĩ và lấy biểu quyết số đông của ê-kíp. Đó chỉ là trong công việc thôi, chứ sau đó vẫn có thể đi ăn uống bình thường với nhau”.

Nói thêm về hành trình theo đuổi vai trò đạo diễn, Mai Tài Phến nói: “Năm tôi 15 tuổi, tôi đã xem rất nhiều phim. Có những bộ phim tôi xem đến 15 lần. Lúc vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, tôi dù học diễn viên nhưng vẫn khao khát được kể câu chuyện của mình. Bây giờ, tôi xem phim như một cách học. Học từng góc máy, cách quay. Chị Tâm cũng là người cho tôi rất nhiều động lực để có thể học hỏi và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi cũng may mắn khi được các anh chị hỗ trợ rất nhiều”.

Chia sẻ về sự đồng hành của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến nói: "Tôi cũng thường xuyên nhờ chị Tâm hỗ trợ khi lên trường quay. Chị cho tôi cảm giác an tâm, không cần phải lo nhiều. Khi sự cố xảy ra, tôi học được thêm nhiều thứ từ cách chị Tâm xử lý. Tôi tin là những thứ từ tâm sẽ đi đến trái tim của khán giả”.

Dàn diễn viên xuất hiện trong Tài.

Tài là dự án đánh dấu lần đầu Mai Tài Phến đảm nhận cả ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và cả diễn viên. “Khi hoàn thành cảnh quay của mình, tôi phải lập tức trở lại monitor để xem xét cảnh quay và tính đến các đường dây tiếp theo”, đạo diễn nói về vai trò trên phim trường.

Sau phần chia sẻ của nhà sản xuất và đạo diễn, dàn diễn viên chia sẻ việc lần đầu hợp tác với Mỹ Tâm. NSƯT Hạnh Thúy cho biết: “So với những nhân vật tôi đóng trước đây, bà Phúc trong phim sẽ khác. Đây là bà mẹ lam lũ, lem luốc nhưng không cam chịu như những bà mẹ khác mà tôi từng đóng. Những hành động của bà vừa tạo ra bi kịch, vừa tạo ra một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử”.

Ngoài NSƯT Hạnh Thúy, có thêm diễn viên "trường phái thực lực" gia nhập phim của Mỹ Tâm là nghệ sĩ Hồng Ánh. “Tôi ban đầu nghĩ rằng mình sẽ vào vai người mẹ. Nhưng khi đọc hồ sơ giới thiệu, tôi ngỡ ngàng vì quá khác biệt. Tôi thích bối cảnh Châu Đốc, An Giang của phim. Sau mấy chục năm với nghề, đây là vai diễn rất đặc biệt của tôi”, nữ nghệ sĩ chia sẻ về việc đóng phim của Mai Tài Phến - Mỹ Tâm.

Tại phần giao lưu báo chí, Long Đẹp Trai nói anh xúc động khi nhận được lời mời của ê-kíp, bất ngờ trước khả năng của Mai Tài Phến. Trong khi đó, Vinh Râu và Sỹ Toàn nói họ tham gia dự án thậm chí chưa đọc kịch bản, xem đây là cơ hội để học hỏi và cống hiến.

