Duyên Quỳnh xin lỗi vì hát nhép

TPO - Ca sĩ Duyên Quỳnh xin lỗi khán giả vì lộ hát nhép ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh, cho biết đã thức trắng nhiều đêm để đọc bình luận của khán giả.

Tiết mục của ca sĩ Duyên Quỳnh ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh hôm 30/1 trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau điệp khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh buông micro. Ở phần hát kế tiếp, khi nữ ca sĩ chưa kịp đưa micro trở lại, giọng hát vẫn cất lên vì tính toán sai quãng nghỉ giữa bài. Sự cố khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích vì hát nhép.

Tối 3/2, Duyên Quỳnh lên tiếng về sự việc. Cô xin lỗi khán giả và cho biết đã thức trắng nhiều đêm để đọc bình luận về màn trình diễn. Sau ồn ào ở lễ trao giải, Duyên Quỳnh rút kinh nghiệm và hứa sửa đổi để tốt hơn, chỉn chu hơn.

Duyên Quỳnh ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025.

"Tôi nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân, tự trách rất nhiều. Tất cả đều là thiếu sót đến từ phía tôi. Xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu. Chỉ xin mọi người rộng lòng cho Quỳnh thêm thời gian sửa đổi và vẫn được chăm chỉ làm nghề, được hết mình với tình yêu âm nhạc thuần khiết", nữ ca sĩ nói.

Dưới bài đăng trên trang cá nhân, nhiều khán giả, đồng nghiệp động viên Duyên Quỳnh.

Trước đó, đoạn video ghi lại sự cố của Duyên Quỳnh lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều luồng ý kiến. Khán giả cho rằng khó chấp nhận khi ca sĩ không thể hát live bản hit của mình. Nhiều người chỉ ra Duyên Quỳnh quá chú tâm vào biểu cảm trên sân khấu dẫn đến sự cố khi trình diễn.

Tranh cãi về màn trình diễn ở Làn Sóng Xanh không chỉ xoay quanh cá nhân Duyên Quỳnh mà đặt ra vấn đề cân bằng giữa an toàn kỹ thuật và trải nghiệm người xem ở sự kiện lớn. Ở Làn Sóng Xanh 2025, nhiều tiết mục biểu diễn khác cũng được cho là hát nhép hoặc hát đè, như màn kết hợp giữa Tóc Tiên, Maiquinn, Muộii, Yeolan. Tuy nhiên, các nghệ sĩ xử lý sân khấu mượt mà, không gặp sự cố buông micro nhưng giọng vẫn còn như Duyên Quỳnh.

Duyên Quỳnh nâng cúp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Duyên Quỳnh là ca sĩ đầu tiên hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung. Năm 2025, ca khúc gây sốt mạng xã hội, xuất hiện ở loạt sự kiện lớn. Duyên Quỳnh cũng tạo dấu ấn qua loạt màn trình diễn giàu cảm xúc tại các sự kiện trọng đại hướng đến đại lễ A50, A80.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hiện tượng âm nhạc quốc dân với hàng loạt thành tích đáng nể, ghi nhận gần 10 tỷ lượt nghe trên các nền tảng video ngắn. Tác phẩm cũng giúp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh nhận nhiều bằng khen.

Trước khi nổi tiếng với bản hit tỷ view, Duyên Quỳnh làm việc ở Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM. Đầu năm 2019, nữ ca sĩ giành giải Á quân ở cuộc thi Ban nhạc quyền năng.