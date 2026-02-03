Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hát sai lời, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận một tỷ đồng

Trọng Thịnh
TPO - Tại buổi giao lưu nhân dịp ra mắt cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện, nhạc sĩ Trần Tiến đã kể câu chuyện tại một cuộc thi giọng ca hay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện ca khúc ''Chiếc vòng cầu hôn'' của Trần Tiến và chiến thắng với giải thưởng trị giá một tỷ đồng. Điều đáng nói là Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai lời của ca khúc trên.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ ông không trách Đàm Vĩnh Hưng về chuyện đó bởi từ trước tới nay, Trần Tiến hầu như chưa từng công bố chính thức bằng văn bản các ca khúc của mình.

Vì thế không ít bài hát của ông tồn tại với nhiều dị bản, mỗi ca sĩ hát lời khác nhau khiến khán giả và giới nghiên cứu khó phân định đâu là ca từ chuẩn. Ca sĩ hát đổi lời, đổi từ thì cũng không có căn cứ nào để có thể đánh giá họ.

618358170-1230294455869719-7392485818328004286-n.jpg
Nhạc sĩ Trần Tiến: ''Tôi có trách là trách chính tôi".

“Tôi có trách là trách chính tôi. Lỗi là ở tôi bởi không có văn bản nào chứng minh ca sĩ hát sai. Ca sĩ yêu bài hát của mình thì họ hát thôi. Tuy nhiên nếu là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì chỉ cần gặp tôi hoặc thậm chí gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho ngay”, Trần Tiến nói.

Nhạc sĩ cũng cho rằng việc các ca khúc của ông bị hát sai lời cũng là động lực khiến cho ông xuất bản cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện bởi trong sách có in tới 108 ca khúc của ông, trải dài nhiều giai đoạn lịch sử và đời sống. Điểm đáng chú ý là việc các ca khúc lần đầu được giới thiệu dưới dạng văn bản, thậm chí có cả hình ảnh bản thảo chép tay, mang ý nghĩa đặc biệt để các ca sĩ có thể tìm được các giai điệu, lời ca chuẩn xác nhất.

616831297-1230523552513476-1436747372285445466-n.jpg
Sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện.

Không chỉ dừng ở việc in lời ca, cuốn sách còn cung cấp những thông tin, câu chuyện về thời điểm sáng tác các ca khúc, giúp độc giả có được những “thông số chính xác từ phía nhạc sĩ”, tránh tình trạng tam sao thất bản trong tương lai và giúp ca sĩ có thể hiểu hơn về ca khúc khi thể hiện.

Nhạc sĩ Trần Tiến cũng cho biết có nhiều bạn trẻ xin hát nhạc của ông theo phong cách mới và ông cũng đồng ý.

“Thời của chính tôi cảm nhận cái hay của ca khúc theo phong cách khác, giờ các bạn trẻ có thể lại làm mới các ca khúc đó mà vẫn thấy hay là tôi vui rồi. Có lần tôi thấy cậu bé 4 tuổi nghêu ngao Mẹ ơi con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ. Khóc như trẻ con…và tôi thấy rất vui vì cậu bé yêu bài hát của mình. Có thể dăm chục năm nữa, cậu ấy lại yêu bài hát đó theo cách khác thì sao?”.

Trọng Thịnh
