Một mét vuông có hàng chục nàng thơ

TPO - Càng cận Tết, lượng người đổ ra phố check-in với áo dài càng đông. Những năm gần đây, việc mặc áo dài chụp ảnh ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, các di tích lịch sử của Hà Nội trở thành thói quen của nhiều người trẻ, đặc biệt là dịp giáp Tết.