Một mét vuông có hàng chục nàng thơ

TPO - Càng cận Tết, lượng người đổ ra phố check-in với áo dài càng đông. Những năm gần đây, việc mặc áo dài chụp ảnh ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, các di tích lịch sử của Hà Nội trở thành thói quen của nhiều người trẻ, đặc biệt là dịp giáp Tết.
Càng cận Tết khu vực hồ Gươm, các di tích nổi bật của Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... càng trở nên đông đúc. Ai ai cũng muốn có bộ ảnh Tết dịu dàng trong tà áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam.
Vào cuối tuần các khu vực này trở nên đông đúc hơn.
Dịp này, nhiều nam thanh, nữ tú chọn chụp ảnh đôi, ảnh cưới tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm.
Thời điểm này, Hà Nội bừng sáng, rực rỡ sắc màu như một lễ hội tự phát. Theo đó, từ nay cho đến Tết các điểm đến nổi tiếng tại Hà Nội tiếp tục đông đúc bóng dáng những nàng thơ trong tà áo dài thướt tha, mang nét đẹp văn hóa của mình đến với bạn bè quốc tế.