Văn hóa

Google News

Một mét vuông có hàng chục nàng thơ

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Càng cận Tết, lượng người đổ ra phố check-in với áo dài càng đông. Những năm gần đây, việc mặc áo dài chụp ảnh ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, các di tích lịch sử của Hà Nội trở thành thói quen của nhiều người trẻ, đặc biệt là dịp giáp Tết.

tp-aodai23.jpg
Hình ảnh những áo dài ngập tràn phố phường Hà Nội, đặc biệt là khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những năm gần đây xu hướng mặc áo dài chụp ảnh Tết không còn xa lạ với người dân Thủ đô.
tp-aodai3.jpg
tp-aodai25.jpg
Càng cận Tết khu vực hồ Gươm, các di tích nổi bật của Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... càng trở nên đông đúc. Ai ai cũng muốn có bộ ảnh Tết dịu dàng trong tà áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam.
﻿tp-aodai6.jpg
tp-aodai10.jpg
tp-aodai26.jpg
Vào cuối tuần các khu vực này trở nên đông đúc hơn.
tp-aodai45.jpg
Những tà áo dài màu sắc nhẹ nhàng như trắng, hồng, xanh nhạt... được nhiều nàng thơ lựa chọn để khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Với nhiều người trẻ, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là cách để họ bày tỏ tình yêu với văn hóa Việt.
tp-aodai28.jpg
Không gian xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng được trang hoàng phù hợp với không khí Tết, thu hút rất đông người đến chụp ảnh.
tp-aodai27-3453.jpg
Không chỉ đầu tư trang phục, nhiều cô gái trẻ chỉn chu trong cả kiểu tóc và phụ kiện đi kèm để có bộ ảnh ưng ý nhất trong dịp Tết.
tp-aodai14.jpg
tp-aodai22.jpg
Dịp này, nhiều nam thanh, nữ tú chọn chụp ảnh đôi, ảnh cưới tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm.
tp-aodai38.jpg
Những năm gần đây, thị trường áo dài cũng trở nên phong phú hơn với nhiều mẫu áo cách tân ra đời tạo nên sự đa dạng cho các nàng thơ khi lựa chọn. Năm nay, những mẫu áo thêu tay, áo dài lụa, áo dài kim tuyến được nhiều nàng thơ yêu thích.
tp-aodai13.jpg
Áo dài chất liệu ren cũng được nhiều cô nàng cá tính, yêu thích sự phá cách lựa chọn.
tp-aodai43.jpg
tp-aodai16-9920.jpg
tp-aodai31.jpg
Thời điểm này, Hà Nội bừng sáng, rực rỡ sắc màu như một lễ hội tự phát. Theo đó, từ nay cho đến Tết các điểm đến nổi tiếng tại Hà Nội tiếp tục đông đúc bóng dáng những nàng thơ trong tà áo dài thướt tha, mang nét đẹp văn hóa của mình đến với bạn bè quốc tế.
Gia Linh - Duy Phạm
#áo dài #Hà Nội #phố cổ #Tết #hồ Gươm #văn hóa Việt #truyền thống #check-in

