Lưu ý về mâm cúng, văn khấn Rằm tháng Chạp Ất Tỵ 2025

TPO - Theo quan niệm dân gian, mâm cúng Rằm tháng Chạp không cần cầu kỳ hay phô trương, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, trang trọng và tươm tất của gia chủ. Ngoài ra, có ba khung giờ được xem là tốt, phù hợp để tiến hành nghi lễ này.

Ý nghĩa tâm linh của Rằm tháng Chạp

Tháng Chạp (tức tháng 12 Âm lịch) là tháng cuối cùng của năm, đánh dấu giai đoạn chuyển giao quan trọng trước thềm năm mới. Trong đời sống tâm linh của người Việt, đây cũng là thời điểm diễn ra ba nghi lễ lớn: cúng Rằm tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và cúng tất niên.

Kể từ Rằm tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu sửa soạn ban thờ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ nghi với mong muốn khép lại một năm cũ trọn vẹn, bình an và sẵn sàng đón năm mới.

Trong văn hóa dân gian, ngày Rằm còn được gọi là ngày Vọng - thời điểm Mặt Trăng và Mặt Trời giao hòa, âm dương tương thông. Người xưa tin rằng vào ngày này, thế giới trần gian và tâm linh gần nhau hơn, con người chỉ cần thành tâm khấn nguyện thì tổ tiên, người đã khuất sẽ thấu hiểu và chứng giám.

Cúng Rằm không chỉ là nghi thức tưởng nhớ ông bà tổ tiên, các đấng thần linh, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu lại bản thân, gột rửa những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ, hướng tới lối sống thiện lành, thanh sạch hơn. Riêng với Rằm tháng Chạp tâm thế của gia chủ thường chu toàn, kỹ lưỡng hơn, như một cách khép lại năm cũ trong sự đủ đầy, chỉnh tề.

Ngoài việc sửa soạn lễ vật cúng Rằm tháng Chạp ở nhà, nhiều người đi lễ tại các đền, chùa, phủ, miếu… theo quan niệm "đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ". Ảnh: Đức Nguyễn.

Mâm cúng Rằm tháng Chạp

Mâm cúng Rằm tháng Chạp về cơ bản không khác nhiều so với các ngày Rằm khác trong năm.

Với những gia đình cúng chay, mâm lễ có thể chuẩn bị đơn giản gồm hương, hoa tươi, đèn nến, nước sạch, trầu cau và hoa quả. Hiện nay, quả Phật thủ được nhiều gia đình lựa chọn bởi hình dáng đẹp, bày ban thờ được lâu và mang ý nghĩa cầu phúc, cầu an. Ngoài ra, có thể dùng các loại quả quen thuộc như chuối, cam, táo, dưa hấu… Hoa cúng thường là hoa huệ hoặc hoa cúc - hai loài hoa gắn liền với ý nghĩa tâm linh, thanh khiết.

Với gia đình muốn biện lễ mặn, mâm cúng có thể gồm các món truyền thống như xôi gấc hoặc bánh chưng, gà luộc, giò chả, nem rán, món xào, canh măng miến…

Theo quan niệm dân gian, lễ vật không cần cầu kỳ hay phô trương, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, trang trọng và tươm tất của gia chủ.

Ba khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Chạp Ất Tỵ 2025

Theo lịch can chi, ngày chính Rằm (15 âm lịch) tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 có ba khung giờ được xem là tốt, phù hợp để tiến hành nghi lễ:

Giờ Quý Mão (5h-7h): Thuộc sao Bảo Quang soi chiếu, tốt cho các nghi lễ thờ cúng, cầu tài lộc, hanh thông trong kinh doanh.

Giờ Ất Tỵ (9h-11h): Có sao Thiếu Vi và Thiên Khái chiếu mệnh, thích hợp cầu công việc suôn sẻ, gặp quý nhân phù trợ.

Giờ Mậu Thân (15h-17h): Thuộc sao Nguyệt Tiên và Phượng Liễn, được cho là khung giờ tốt để cầu tài, cầu việc, sở cầu như nguyện.

Gia chủ có thể linh hoạt lựa chọn khung giờ phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình, không nhất thiết phải quá cứng nhắc.

Văn khấn Rằm tháng Chạp

Văn khấn Rằm tháng Chạp thường gồm hai bài: văn khấn Thổ Công - chư vị thần linh và văn khấn gia tiên. Theo lệ, gia chủ nên đọc văn khấn thần linh trước, sau đó mới khấn gia tiên.

Nội dung văn khấn chủ yếu thể hiện lòng biết ơn trời đất, thần linh, tổ tiên, cầu mong gia đạo bình an, công việc hanh thông, năm cũ khép lại suôn sẻ và năm mới nhiều may mắn. Khi khấn, gia chủ cần đọc rõ ràng, trang nghiêm, giữ tâm thế tĩnh tại, tránh cầu xin những điều vụ lợi hay trái đạo lý.

Văn khấn cúng thổ công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………

Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Văn khấn cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: ……….........

Ngụ tại: ………………….................

Hôm nay là ngày 15, gặp tiết Rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ……., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)