Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh chạy nước rút ngày cận Tết

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng trồng hoa cúc lớn nhất Hà Tĩnh tại xã Toàn Lưu (Hoài Nam) đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Người dân tất bật chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng cho hoa nở đúng thời điểm, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.
Không chỉ riêng gia đình chị Hà, nhiều hộ dân khác tại xã Toàn Lưu cũng đang tích cực chăm sóc hoa với hy vọng một vụ Tết thắng lợi.
Hoa được người dân dùng lưới chuyên dụng bọc cẩn thận từng bông nhằm bảo vệ hoa khỏi tác động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh và tránh gãy dập trong quá trình sinh trưởng.
Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, hiện toàn xã có khoảng 3,5 ha chuyên sản xuất hoa cúc phục vụ thị trường Tết, trong đó phần lớn diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có hơn 870.000 cây hoa cúc trồng trong nhà màng của nông dân thôn Xuân Sơn sẽ cho thu hoạch, xuất bán đồng loạt. Nhiều hộ dân dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.