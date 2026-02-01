Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh chạy nước rút ngày cận Tết

Hoài Nam

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng trồng hoa cúc lớn nhất Hà Tĩnh tại xã Toàn Lưu (Hoài Nam) đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Người dân tất bật chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng cho hoa nở đúng thời điểm, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh “chạy nước rút” ngày cận Tết. Clip: Hoài Nam.
tp-hoa-93822.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí tại làng hoa xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên khắp các cánh đồng, người dân đang tất bật chăm sóc, theo dõi từng luống hoa cúc để kịp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân.
tp-thnssk.jpg
Gia đình chị Trần Thị Hà, trú tại thôn Xuân Sơn, là một trong những hộ trồng hoa có quy mô lớn tại địa phương. Năm nay, gia đình chị đầu tư trồng hơn 4 vạn cây hoa cúc các loại. Các giống hoa chủ yếu được lấy từ Đà Lạt, gồm cúc vàng, cúc vạn thọ, cúc trắng và cúc tím hồng. Đây là những loại hoa được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết.
tp-hoai-sjkhs.jpg
Theo chị Hà, tổng chi phí đầu tư cho vụ hoa Tết năm nay khoảng 20 triệu đồng, bao gồm tiền giống, phân bón và các chi phí chăm sóc khác. Hoa được gieo trồng từ tháng 9 âm lịch, trải qua nhiều giai đoạn chăm sóc công phu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu điều kiện thuận lợi, đến dịp Tết, gia đình chị dự kiến thu về trên 130 triệu đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
tp-hoai-ksjhs.jpg
tp-haois-jdgbs.jpg
Không chỉ riêng gia đình chị Hà, nhiều hộ dân khác tại xã Toàn Lưu cũng đang tích cực chăm sóc hoa với hy vọng một vụ Tết thắng lợi.
tp-hoa-kshsks.jpg
tp-hoa-cuc-12.jpg
Hoa được người dân dùng lưới chuyên dụng bọc cẩn thận từng bông nhằm bảo vệ hoa khỏi tác động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh và tránh gãy dập trong quá trình sinh trưởng.
tp-hoa-93822.jpg
Người trồng hoa cho biết việc bọc lưới còn giúp hoa giữ được phom dáng đẹp, cánh nở đều, màu sắc tươi sáng, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị khi xuất bán ra thị trường dịp Tết.
tp-hoaibjgs.jpg
Nghề trồng hoa cúc không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần tạo nên thương hiệu làng hoa lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, cung cấp hoa cho thị trường trong và ngoài tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
tp-hjsjsjskjs.jpg
Đến thời điểm này, hàng vạn gốc hoa của bà con nông dân tại xã Toàn Lưu đang chờ bung nở, sẵn sàng cung ứng cho thị trường dịp cao điểm Tết.

Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, hiện toàn xã có khoảng 3,5 ha chuyên sản xuất hoa cúc phục vụ thị trường Tết, trong đó phần lớn diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có hơn 870.000 cây hoa cúc trồng trong nhà màng của nông dân thôn Xuân Sơn sẽ cho thu hoạch, xuất bán đồng loạt. Nhiều hộ dân dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh “chạy nước rút” ngày cận Tết #Tết #Hoa Tết #làng Toàn Lưu #Tết Nguyên đán #Trồng hoa cúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục