Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh chạy nước rút ngày cận Tết

Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, hiện toàn xã có khoảng 3,5 ha chuyên sản xuất hoa cúc phục vụ thị trường Tết, trong đó phần lớn diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có hơn 870.000 cây hoa cúc trồng trong nhà màng của nông dân thôn Xuân Sơn sẽ cho thu hoạch, xuất bán đồng loạt. Nhiều hộ dân dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.