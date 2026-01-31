Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

Duy Phạm - Công Hướng

TPO - Sáng 31/1, chợ hoa Hàng Lược chính thức mở cửa, đánh thức không khí Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ. Từ sắc đào thắm, quất xanh đến những món đồ cổ nhuốm màu thời gian, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian di sản đậm chất Hà Thành.

VIDEO: Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu mở, người dân rộn ràng đi sắm Tết Bính Ngọ 2026.
cho-hoa-hang-luoc-14.jpg
Sự kiện “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” chính thức diễn ra từ hôm nay (13/1), kéo dài 16 ngày, tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng. Sự kiện do UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Công ty Cổ phần Đồng Xuân tổ chức.
cho-hoa-hang-luoc-9.jpg
Gần 200 gian hàng được bố trí, chia thành các phân khu gồm: làng nghề truyền thống, chợ hoa Tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm nhằm tôn vinh giá trị Tết Việt.
cho-hoa-hang-luoc-10.jpg
Không chỉ tái hiện không gian chợ hoa Tết xưa, chương trình còn hướng tới việc tạo ra một không gian vui chơi – mua sắm – trải nghiệm dành cho nhiều đối tượng, từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện kỳ vọng trở thành điểm check-in Tết đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội và thúc đẩy kinh tế mùa Tết.
cho-hoa-hang-luoc-12.jpg
Theo BTC, lượng khách tham quan ước đạt 25.000 – 35.000 lượt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
cho-hoa-hang-luoc-4.jpg
Trên tuyến phố Phùng Hưng, không gian sự kiện được bố trí với gần 80 gian hàng tre, cùng sân khấu chính và sân khấu phụ phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian.
tp-cho-hoa-hang-luoc-1.jpg
Khu vực này còn có bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các cụm tiểu cảnh trang trí và hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách.
tp-cho-hoa-hang-luoc-90.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-99.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-88.jpg
Người dân thích thú khi trải nghiệm photobooth in hình trên báo độc đáo tại phố Phùng Hưng.
cho-hoa-hang-luoc-15.jpg
Tại các tuyến Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ sắt trưng bày cây hoa đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược, cùng các gian hàng bọc mành tre mang đậm hơi thở phố cổ.
cho-hoa-hang-luoc-38.jpg
Hai cụm gian hàng “Phố xưa” được thiết kế tái hiện không gian buôn bán truyền thống của Hà Nội xưa, kết hợp khu nhà bạt trưng bày hoa lan và cổng chào linh vật đặt tại đầu phố Hàng Lược.
cho-hoa-hang-luoc-46.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-47.jpg
Gian trưng bày hoa lan hút khách.
cho-hoa-hang-luoc-25.jpg
cho-hoa-hang-luoc-28.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-36.jpg
Quất thế, quất bonsai, quất mini... được trưng bày tại chợ hoa.
cho-hoa-hang-luoc-18.jpg
cho-hoa-hang-luoc-22.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-35.jpg
Đào cành Nhật Tân được chuyển về chợ từ rất sớm, giá trung bình 300.000 đồng/cành.
cho-hoa-hang-luoc-64.jpg
Phố Hàng Mã – vốn nổi tiếng với không khí lễ hội rực rỡ – tiếp tục là điểm nhấn trang trí với các gian hàng tre, gian nhà bạt di động kết hợp kệ cao, cùng khoảng không gian treo đèn lồng tạo nên khung cảnh lung linh, đậm chất Tết cổ truyền.
cho-hoa-hang-luoc-66.jpg
cho-hoa-hang-luoc-79.jpg
cho-hoa-hang-luoc-81.jpg
Đa dạng các sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 trên phố Hàng Mã.
tp-cho-hoa-hang-luoc-63.jpg
cho-hoa-hang-luoc-62.jpg
tp-cho-hoa-hang-luoc-60.jpg
Khu hàng chuyên đồ cổ, giả cổ bày bán nhiều mặt hàng linh vật ngựa.
cho-hoa-hang-luoc-73.jpg
Nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống để chụp ảnh tại chợ hoa Hàng Lược ngay ngày đầu tiên mở.
Duy Phạm - Công Hướng
