Chợ hoa Hàng Lược 'đánh thức' Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ

TPO - Sáng 31/1, chợ hoa Hàng Lược chính thức mở cửa, đánh thức không khí Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ. Từ sắc đào thắm, quất xanh đến những món đồ cổ nhuốm màu thời gian, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian di sản đậm chất Hà Thành.
Khu vực này còn có bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các cụm tiểu cảnh trang trí và hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách.
Người dân thích thú khi trải nghiệm photobooth in hình trên báo độc đáo tại phố Phùng Hưng.
Gian trưng bày hoa lan hút khách.
Quất thế, quất bonsai, quất mini... được trưng bày tại chợ hoa.
Đào cành Nhật Tân được chuyển về chợ từ rất sớm, giá trung bình 300.000 đồng/cành.
Đa dạng các sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 trên phố Hàng Mã.
Khu hàng chuyên đồ cổ, giả cổ bày bán nhiều mặt hàng linh vật ngựa.