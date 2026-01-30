Hà Nội cho phép thi công cống xuyên đê sông Hồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hà Nội cho phép thi công cống xả xuyên đê sông Hồng để thực hiện dự án chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, Sunshine, đường Võ Chí Công - Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản 379 ngày 26/1 về việc chấp thuận cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều. Cụ thể là công trình phục vụ tuyến cống xả và đoạn cống qua đê hữu Hồng thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng, thành phố Hà Nội.

Hạng mục thi công bao gồm tuyến cống bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng, cắt ngang đê hữu Hồng, sau đó đi ngầm trong hành lang bảo vệ đê phía sông (cách chân đê 15 m) và đổ ra sông Hồng.

Về quy mô, kết cấu, đoạn cắt qua đê (tại K56+260): Gồm 2 đường ống thép đường kính 1.600 mm được bọc bê tông cốt thép, nền gia cố bê tông. Chiều dài cắt dọc mặt đê là 16,44 m.

image.jpg
Khu vực xây dựng cống thoát nước.

Dự án được phép triển khai ngay và yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long tuân thủ các quy trình kỹ thuật hiện hành khi triển khai dự án. Không làm ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Phú Thượng phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của thành phố.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội chấp thuận để cấp phép thi công xây dựng tuyến cống xả qua đê hữu Hồng thuộc dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng.

Dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng qua đê hữu Hồng (đường An Dương Vương, phường Phú Thượng) ra sông Hồng được khởi công cuối tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng.

Dự án nhằm chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, Sunshine, đường Võ Chí Công - Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ.

Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư khu đô thị Ciputra) thực hiện dự án theo hình thức PPP áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.

Trần Hoàng
