Chủ tịch UBND TP. Huế kêu gọi toàn dân giao nộp, tố giác vi phạm về vũ khí và pháo

TPO - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho nhân dân, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kêu gọi toàn dân tích cực tham gia giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ngày 30/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, vừa có thư kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Một người dân tại TP. Huế tự nguyện giao nộp súng K54, 10 viên đạn và 2 hộp tiếp đạn cho cơ quan công an.

Theo nội dung thư, để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chủ tịch UBND TP. Huế cũng nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân được kêu gọi tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm thông qua số điện thoại Cảnh sát 113; số 069.414.9276 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP. Huế; ứng dụng VNeID; các hòm thư tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.