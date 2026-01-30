Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch UBND TP. Huế kêu gọi toàn dân giao nộp, tố giác vi phạm về vũ khí và pháo

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho nhân dân, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kêu gọi toàn dân tích cực tham gia giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ngày 30/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, vừa có thư kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

giao-nop.jpg
Một người dân tại TP. Huế tự nguyện giao nộp súng K54, 10 viên đạn và 2 hộp tiếp đạn cho cơ quan công an.

Theo nội dung thư, để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chủ tịch UBND TP. Huế cũng nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân được kêu gọi tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm thông qua số điện thoại Cảnh sát 113; số 069.414.9276 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP. Huế; ứng dụng VNeID; các hòm thư tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ngọc Văn
#Chủ tịch UBND TP. Huế #thư kêu gọi #hưởng ứng mạnh mẽ #vận động giao nộp #vũ khí #vật liệu nổ #công cụ hỗ trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục