Tạm giữ đối tượng đốt pháo tự chế, gây rối trật tự ở Nam Định

TPO - Công an tỉnh Nam Định vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi đốt pháo tự chế gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Cụ thể, tối 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn San (SN 1993), trú tại đội 1, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 3/4, người dân sinh sống và canh giữ tại khu vực đầm cá Cồn Xanh nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ hướng trục đường nam sông Giữa, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác minh và triệu tập Nguyễn Văn San lên làm việc.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, San đang trông coi khu đầm cá của gia đình tại khu vực Cồn Xanh thuộc xã Nghĩa Thành. Được biết, vào cuối năm 2024, ông Nguyễn Văn Sử – bố đẻ của San – đã ký biên bản bàn giao đất, nhận tiền hỗ trợ theo quy định và được chính quyền địa phương tạo điều kiện thu dọn tài sản, thu hoạch thủy sản đến ngày 27/5.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác với chính quyền, Nguyễn Văn San đã lấy ra hai quả pháo cối tự chế cất giấu trong lều, di chuyển đến khu vực rặng phi lao, treo pháo lên cây và lần lượt châm lửa kích nổ. Sau khi thực hiện hành vi trên, San rời khỏi hiện trường và trở về nhà tại xã Nghĩa Hải.

Theo Công an tỉnh Nam Định, hành vi của Nguyễn Văn San thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn của cộng đồng, có dấu hiệu cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực Cồn Xanh đang thuộc diện thu hồi đất, cần nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện dự án.