Người dân mang vũ khí đến trụ sở công an đổi bánh chưng, quà Tết

TPO - Tại xã Phúc Trạch, người dân trên địa bàn đã mang 14 khẩu súng đến trụ sở công an xã để đổi lấy bánh chưng, gạo nếp, lịch Tết CAND...

Ngày 29/1, Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức chương trình “Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết”. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Được biết, trong ngày đầu triển khai, người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ nguy hiểm gồm: 14 khẩu súng (1 khẩu AK, 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng hơi và 5 khẩu súng cồn); 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả, 4 vũ khí thô sơ, 1 dao phóng lợn, 2 kiếm, 1 mã tấu, 46 viên đạn, 4 hộp đạn chì....

Người dân hào hứng mang súng, vật liệu nổ đến Công an xã đổi lấy bánh chưng, gạo nếp.

Sau khi giao nộp người dân được nhận các phần quà thiết thực do Công an xã gửi tặng như: gạo nếp, bánh chưng, mũ bảo hiểm, lịch Tết CAND, bình chữa cháy...

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết, chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nhận quà Tết 2026” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn đáng tiếc, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép có chiều hướng gia tăng.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - nhận quà Tết 2026” do Công an xã Phúc Trạch phát động sẽ diễn ra liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.