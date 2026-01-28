Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người đàn ông bị đánh gục trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh gục trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, khiến một người bị thương.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cãi vã, sau đó xảy ra xô xát. Sự việc được xác định xảy ra khoảng 19 giờ ngày 27/1, tại khu vực trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, số 1 Trần Hưng Đạo.

danhnha.jpg
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang. Ảnh: cắt từ clip.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả. Một người mặc áo đồng phục màu xanh liên tiếp đấm người đàn ông mặc áo trắng, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, nhiều người mặc đồng phục taxi đã vào can ngăn, người mặc áo xanh mới dừng tay. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra ở khu vực đông người qua lại, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Theo một số tài xế taxi, khu vực trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang thường xuyên xảy ra tranh cãi, chủ yếu liên quan đến việc đón, trả khách giữa các hãng taxi hoạt động trên địa bàn.

Hiện Công an phường Nha Trang đang tiếp tục thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Phùng Quang
#Công an phường Nha Trang #ẩu đả #cấp cứu #Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục