Nhận 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp, cựu giám đốc khai ‘giữ hộ bệnh viện’

TPO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) khẳng định số tiền 10 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp dược chỉ là “giữ hộ bệnh viện” do nếu chuyển tiền vào tài khoản bệnh viện sẽ bị tính là ngân sách nên phải chuyển vào tài khoản riêng.

Chi hoa hồng 10 - 30% cho mỗi hóa đơn

Sáng 28/1, HĐXX TAND TP Hà Nội xét hỏi nhóm bị cáo là viện trưởng, giám đốc các cơ sở y tế, phạm tội “Nhận hối lộ” của đại diện Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định từ 2015 - 2023, Công ty Dược Sơn Lâm ký, thực hiện 28 hợp đồng cung cấp vị thuốc, dược liệu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, tổng giá trị hơn 54,2 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc bệnh viện, có thẩm quyền quyết định ký hợp đồng mua bán.

Để không bị gây khó khăn khi thực hiện hợp đồng, bị cáo Phạm Văn Cách (chủ Công ty Dược Sơn Lâm) thỏa thuận, chi “hoa hồng” cho Hương, từ 10 - 30% mỗi hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Hai bên đưa, nhận tiền bằng cách chuyển vào tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, từ tháng 1/2018 - 1/2023, bị cáo Cách chuyển 10 tỷ đồng vào khoản của Trương Thị Thu Hương và Trương Thị Thúy Vinh (em gái Hương).

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Khai tại tòa, cựu Giám đốc Trương Thị Thu Hương cho rằng, bà và bệnh viện không “câu nệ” vấn đề chi phần trăm hoa hồng bán thuốc, chỉ quan trọng chất lượng thuốc cho người bệnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc mua bán thuốc, bị cáo Phạm Văn Cách chủ động đưa tiền và bà nhận với ý nghĩ công ty bán được hàng thì chia sẻ cho bệnh viện, chủ yếu vào dịp cuối năm.

“Có quà nào mà lên đến hơn 1 tỷ mỗi lần không?” Chủ tọa hỏi. Bị cáo Hương cho rằng, nếu là tiền quang minh chính đại, tại sao khi rút từ tài khoản ngân hàng ra phải ghi là đặt cọc.

Bà Hương tiếp tục “lập luận” bản thân không đòi hỏi, ép buộc doanh nghiệp đưa tiền. Mặt khác, hơn 10 tỷ đồng nhận từ Phạm Văn Cách cũng được dùng cho việc xây dựng bệnh viện, vốn đã đông bệnh nhân, quá tải và không có điều kiện kêu gọi xã hội hóa.

Cựu Giám đốc Trương Thị Thu Hương khẳng định số nhận từ Phạm Văn Cách chỉ là bản thân “giữ hộ bệnh viện” do nếu chuyển tiền vào tài khoản Bệnh viện sẽ bị tính là ngân sách nên phải chuyển vào tài khoản riêng của bà.

Số tiền này, bà Hương và bệnh viện chi cho xây dựng và phúc lợi như bếp ăn, bữa ăn từ thiện, học tập trao đổi kinh nghiệm, sửa thiết bị, cho cán bộ đi học tập… nhưng không có hóa đơn chứng từ nên không thể chứng minh với cơ quan điều tra.

Doanh nghiệp khai "bị đặt vấn đề" hoa hồng

Lời khai "không ép buộc đưa tiền" của bà Hương hoàn toàn trái với lời khai của nhóm bị cáo đại diện doanh nghiệp diễn ra một ngày trước.

Cụ thể, bị cáo Phạm Văn Cách cho biết, doanh nghiệp tính phương án "lại quả" cho lãnh đạo các bệnh viện nhằm mục đích không bị gây khó dễ, không bị trả lại thuốc.

Đáng chú ý, ông Cách còn khai một số cán bộ bệnh viện còn đặt vấn đề trực tiếp về "hoa hồng", nhiều lãnh đạo bệnh viện thường đề cập cách khác như: Cần tiền mua thiết bị, tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, bệnh viện làm từ thiện, chi cho việc chung của cơ quan, chi cho công đoàn;...

Các bị cáo tại tòa.

Cấp dưới của ông Cách là bị cáo Lê Văn Tình (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Dược Sơn Lâm) khai tiền "hoa hồng" còn giúp việc ký các biên bản thương thảo và hợp đồng diễn ra nhanh chóng.

Ngoài cựu Giám đốc Trương Thị Thu Hương ở Thái Nguyên, doanh nghiệp dược của ông Cách còn hối lộ cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh là bà Đinh Thị Mộng Thanh hơn 4,1 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 2,3 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Ông Cao Hữu Hạng (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 188 triệu đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre Võ Thị Kim Loan nhận hối lộ 940 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Thanh (cựu cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên, sau này là Phó Trưởng Khoa Dược Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào cũ, Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 626 triệu đồng.

Bà Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 507 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 476 triệu đồng.

Ông Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 287 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nhận hối lộ hơn 277 triệu đồng.

Ông Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 136 triệu đồng.

Ông Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 159 triệu đồng.

Ông Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ) đã trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 139 triệu đồng.

Chiều nay, tòa tiếp tục làm rõ hành vi của từng bị cáo nhận hối lộ.