Hà Nội: Phát hiện 2 xưởng phân tách vàng, bạc từ phế liệu xả 'trộm' 6,7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường

TPO - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện 2 xưởng thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi để phân tách lấy kim loại như vàng, bạc xả 6,7 tấn chất thải nguy hại ra ven sông Đuống.

Bên trong xưởng của các đối tượng.

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) và Nguyễn Phong Vũ (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện 2 xưởng phân kim trái phép do các đối tượng trên làm chủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm cho thấy, tại khu vực phía sau các xưởng ở ven sông Đuống có lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị không qua xử lý.

Cụ thể, đã tạm giữ 3,370 tấn chất thải rắn tại xưởng của Long và Tân, 3,350 tấn chất thải rắn tại xưởng của Vũ. Toàn bộ số chất thải nêu trên đã được niêm phong, bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

Chất thải đổ trực tiếp ra ven sông Đuống.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, Long và Tân góp vốn thuê đất dựng xưởng phân kim trái phép trên khu đất khoảng 500 m2 ven sông Đuống, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi để phân tách kim loại như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm … phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Toàn bộ số chất thải này được các đối tượng chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra phía sau xưởng gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt sông Đuống. Các đối tượng khai nhận, lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng do Vũ làm chủ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023, với phương thức tương tự. Vũ khai nhận tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 270 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.

Vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn cho đời sống Nhân dân.