Hà Nội: Khởi tố vụ xưởng sản xuất dầu tái chế đổ trộm chất thải nguy hại

TPO - Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất của Bùi Quốc Giang tái chế khoảng 3.000 - 4.000 lít dầu thải và thu được từ 2.000 - 2.500 lít dầu thành phẩm. Tuy nhiên, một số lượng lớn bã dầu là chất thải nguy hại được các đối tượng đổ ra môi trường...

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Quốc Giang (SN 1989, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) trong việc đổ chất thải nguy hại ra môi trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tại khu vực bãi 42, thôn Hạ (xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở tái chế dầu thải của Bùi Quốc Giang. Đồng thời lập biên bản sự việc, mời người liên quan và đưa phương tiện về trụ sở Công an xã Thiên Đức để làm rõ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Công an xã Thiên Đức khám nghiệm hiện trường, tạm giữ 1.495 kg nước thải từ quá trình xử lý hóa chất ôxi già, axit và 6.950 kg bã dầu khô sau quá trình tái chế.

Số chất thải này được Giang chỉ đạo nhân viên đổ ra hố đào dài 14m ở bên ngoài xưởng tái chế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã niêm phong và giao đơn vị có chức năng bảo quản theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014, Bùi Quốc Giang làm nghề thu gom dầu thải của các cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy ở tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội... để bán lại cho các cơ sở kinh doanh.

Khi biết một số người làm nghề tái chế dầu thải có thu nhập cao, cuối năm 2018, Giang xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại tỉnh Nam Định để tái chế dầu kiếm lời. Sau đó, di chuyển các công cụ phương tiện dùng để tái chế dầu thải qua nhiều địa phương khác nhau do gây ô nhiễm và gặp sự phản đối của nhân dân, chính quyền địa phương.

Đến tháng 10/2024, Giang xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại khu vực bãi 42, thôn Hạ. Giữa tháng 12/2024, thì chính thức hoạt động.

Trung bình mỗi ngày cơ sở này tái chế khoảng 3.000 - 4.000 lít dầu thải và thu được từ 2.000 - 2.500 lít dầu thành phẩm, còn lại là bã dầu thải và cặn axit, ôxi già. Trung bình cứ 100% dầu thải, Giang thu lại được 70% dầu thành phẩm, còn lại 30% là cặn dầu.

Căn cứ kết quả lấy mẫu thử nghiệm của Viện khoa học công nghệ năng lượng và môi trường thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đối với số chất thải tạm giữ của Bùi Quốc Giang tại khu vực bãi 42, thôn Hạ, xác định 6.950kg bã dầu khô là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên môi trường.