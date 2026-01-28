Bắt đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Phúc
TPO - Gây ra vụ cố ý gây thương tích rồi trốn khỏi địa phương, Dũng "cày" ở Thanh Hóa vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 28/1, Công an phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt Dương Tiến Dũng (tức Dũng "cày", SN 1989, trú phường Hàm Rồng) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

1000020695.jpg
Đối tượng Dương Tiến Dũng, tức Dũng "cày".

Theo công an, Dũng “cày” là đối tượng hình sự cộm cán, nguy hiểm, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Trước đó, hôm 4/1, Dũng đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt thành công.

Hiện, vụ việc đang được Công an sở tại điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
