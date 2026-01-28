Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả cán bộ yêu cầu làm sạch dữ liệu sổ đỏ để lừa đảo

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan nhà nước, gọi điện thoại, nhắn tin hoặc trực tiếp tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan để lừa đảo.

Công an phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn phường xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới. Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước như văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, tài nguyên - môi trường, công an… gọi điện thoại, nhắn tin cho người dân để “rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký đất đai”, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tv2.jpg
Giấy mời do các đối tượng làm giả.

Đáng chú ý, để lấy lòng tin, các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời của cơ quan nhà nước, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo hồ sơ đất đai có sai sót, chưa đồng bộ dữ liệu, cần xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu… để tránh bị xử phạt, thu hồi giấy tờ hoặc gặp khó khăn khi giao dịch.

Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã OTP, hoặc yêu cầu nộp phí xử lý hồ sơ. Một số trường hợp gửi đường link giả mạo để người dân đăng nhập, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Công an phường Trà Vinh khẳng định, cơ quan nhà nước không thực hiện việc rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Công an địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu như trên. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với công an, cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.

Cảnh Kỳ
#lừa đảo #cơ quan nhà nước #làm sạch dữ liệu #giả danh #chiếm đoạt tài sản #đất đai #cảnh báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục