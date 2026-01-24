Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

VĨNH LONG:

Liên tiếp phát hiện tiệm vàng vi phạm ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Trong tháng đầu tiên của năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tại Vĩnh Long phát hiện, xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 1/2026, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh) phối hợp với ngành chức năng kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh các sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở về buôn bán hàng hóa sai phạm về nhãn mác. Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở, thu nộp ngân sách số tiền 90 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, Đội QLTT số 7 (Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long) phối hợp công an các xã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán vàng trang sức mỹ nghệ với 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số mặt hàng như nhẫn trơn, lắc đúc, dây chuyền các loại có nhãn hàng vi phạm quy định, tổng giá trị hàng hóa hơn 238 triệu đồng. Đoàn kiểm tra lập biên bản, đề xuất Đội trưởng Đội QLTT số 7 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 doanh nghiệp, tổng tiền phạt 70 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 11/2025, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long) phối hợp Phòng Kinh tế xã Nhuận Phú Tân tiến hành kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân K.T.T ở ấp Tân Nhuận. Kết quả phát hiện 3 bộ vòng ximen vi phạm nhãn mác, trong đó có 1 bộ vòng ximen có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua thẩm tra, xác minh, cơ quan QLTT xác định cơ sở trên đặt gia công các sản phẩm trên tại Doanh nghiệp tư nhân K.H.H ở ấp 2, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Hồ sơ vụ việc được chuyển về Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long để xử lý.

Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long sau đó quyết định xử phạt vi phạm hành chính Doanh nghiệp tư nhân K.H.H số tiền 108 triệu đồng vì hành vi sản xuất (gia công) hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo.

Còn Doanh nghiệp tư nhân K.T.T bị phạt hơn 225 triệu đồng vì các hành vi trưng bày, đặt sản xuất, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu...

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #kinh doanh vàng #xử phạt #hàng giả #nhãn mác #quyền sở hữu trí tuệ #vi phạm #quản lý thị trường

